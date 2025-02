DJ Beiersdorf-CEO: Bringen 2025 China-Geschäft in Ordnung

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Beiersdorf plant 2026 in Festlandchina den strategischen Launch seiner vier Consumer-Marken Nivea, Eucerin, La Prairie und Chantecaille als neue Produkte mit dem aktiven Wirkstoff gegen Hyperpigmentierung, Thiamidol. Dafür will der Konzern in den kommenden Monaten die derzeitigen Warenbestände der Marken, die Thiamidol noch nicht enthalten, deutlich reduzieren, um den chinesischen Markt aufnahmefähig zu machen. Besonders die Luxuskosmetikmarke La Prairie hat der Konzern dabei im Blick, die im vergangenen Jahr den weltweiten Umsatzrückgang fortsetzte (Gj -6,2 Prozent, 4Q -2,8 Prozent). CEO Vincent Warnery zufolge will der Konzern in diesem Jahr "das Haus in China in Ordnung bringen". Dabei soll bei La Prairie der Lagerbestand in sechs Wochen abgebaut werden, so dass er bereits Ende März "das richtige Niveau hat", sagte Warnery auf der online übertragenen Jahrespresse/Analystenkonferenz. Bei der Luxusmarke Prairie soll auch die Kundengruppe erweitert und jüngere Kunden angesprochen werden. Generell sieht der CEO bei La Prairie "erste positive Anzeichen" in regionalen Entwicklungen und im Online-Bereich für eine Trendumkehr, es sei aber "noch sehr früh".

February 27, 2025 06:23 ET (11:23 GMT)

