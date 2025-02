Aptar Pharma, führender Anbieter von Lösungen für die Verabreichung von Atemwegsmedikamenten, und RDD Online freuen sich, die gemeinsame Organisation der RDD Europe 2025 bekannt zu geben, die von Dienstag, dem 6. Mai, bis Freitag, dem 9. Mai 2025, im Estoril Congress Center in Estoril, Portugal, stattfinden wird.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der RDD Europe und einer der größten und angesehensten internationalen Konferenzen für Atemwegsgesundheit wird die RDD Europe 2025 über 500 Wissenschaftler, Ingenieure, Kliniker und Geschäftsleute willkommen heißen, die sich mit allen Aspekten der nasalen und pulmonalen Arzneimittelabgabe befassen.

Mit kuratierten und von Experten begutachteten Inhalten, die in sechs Knowledge Spaces organisiert sind, werden Redner, Workshops, Posterpräsentatoren und Aussteller zeitnahe, umsetzbare Erkenntnisse zu folgenden Themen austauschen:

Vom Labor ans Krankenbett: Neue Therapien und klinische Fortschritte

Inspirierende Trockenpulverinhalation: Formulierungswissenschaft und Gerätedesign

MDIs im Wandel: sich entwickelnde Wissenschaft und Vorschriften

Fortgeschrittene Inhalation: KI und datengesteuertes Design

Wässrige Agenda: Fortschritte bei Soft-Mist-Inhalatoren und Verneblern

Nasal im Fokus: Fortschritte bei der systemischen und der Nase-zu-Gehirn-Verabreichung.

Am Mittwoch, dem 7. Mai, finden zwölf von den Delegierten auswählbare Workshops der Branche statt, in denen in kleinen Gruppen praktische und interaktive Demonstrationen innovativer Technologien, Produkte und Fähigkeiten angeboten werden.

Während der dreitägigen Konferenz findet eine integrierte Poster- Ausstellungs-Sitzung statt, die mit 70 Ausstellungstischen und 72 Postern, die akademische und industrielle Forschung sowie bahnbrechende Entwicklungen bei etablierten und aufkommenden nasalen und pulmonalen Medikamentenverabreichungsplattformen präsentieren, reichlich Gelegenheit zum Networking bietet.

Als Ergänzung zu den Präsenzveranstaltungen wird die RDD Europe 2025 vom 29. April bis zum 30. Juni 2025 auch einen erweiterten Online-Zugang zu On-Demand-Präsentationen und Unternehmensprofilen bieten. Darüber hinaus werden den Delegierten 12 Monate lang nach der Konferenz fast 3.000 von Fachkollegen begutachtete Redner- und Posterbeiträge zur Verfügung stehen.

Die Konferenz wird am Dienstagabend, dem 6. Mai, mit einem Begrüßungscocktailempfang eröffnet, und Aptar Pharma wird am Donnerstag, dem 8. Mai, ein Galadinner an einem malerischen Ort in Estoril sponsern.

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich OINDP-Gerätedesign und -technologie ist Aptar Pharma stolz darauf, Mitveranstalter der RDD Europe 2025 zu sein und wird am 7. Mai einen Workshop veranstalten. Der Workshop mit dem Titel "In einer Stunde bereit für klinische Studien: Ein Fahrplan zum Erfolg" wird von Jonathan Mulpas, Director Business Development Pulmonary Category, Aptar Pharma, Will Ganley, Manager, Computational Pharmaceutics, Nanopharm, einem Unternehmen von Aptar Pharma, und Carolina Dantas, Head of Medical Scientific Affairs, Pulmotree, gemeinsam präsentiert.

"Estoril ist ein großartiger Ort, um das 20-jährige Jubiläum der RDD Europe-Konferenzen zu feiern. Ich kann es kaum erwarten, mich mit Freunden und Organisationen zu treffen, die seit der ersten RDD Europe 2005 in Paris Jahr für Jahr wiederkommen", kommentierte Richard Dalby, einer der Organisatoren der Konferenz. "Seitdem hat sich so viel verändert, und die Innovationen, die ich miterlebt habe, scheinen direkte Vorteile für die Gesundheit der Patienten, die Wahl der Gesundheitsdienstleister und die ökologische Nachhaltigkeit zu haben."

Carolyn Penot, Director of Operational Marketing bei Aptar Pharma, fügte hinzu: "Die RDD Europe 2025 ist eine Pflichtveranstaltung, und die diesjährigen Knowledge Spaces werden die neuesten Erkenntnisse im Bereich der nasalen und pulmonalen Arzneimittelabgabe präsentieren. Wir freuen uns darauf, mit unseren Konferenzteilnehmern das 20-jährige Bestehen der RDD Europe zu feiern."

Wenn Sie sich als Delegierter anmelden oder mehr über Sponsoringmöglichkeiten erfahren möchten, besuchen Sie dieWebsite der RDD Europe 2025.

Über RDD Online

RDD Online organisiert die Respiratory-Drug-Delivery-Konferenzen in den USA und arbeitet mit Aptar Pharma zusammen, um RDD-Veranstaltungen in Europa und Asien durchzuführen. Diese internationalen Konferenzen, die sich auf Technologien und Lösungen zur Verbesserung der Patientengesundheit konzentrieren, ziehen regelmäßig über 500 Delegierte aus 25 Ländern an, die Wissenschaft, Industrie und Aufsichtsbehörden vertreten. RDD Online liefert außerdem realistische Mund- und Rachenmodelle, Nephele-Mischeinlässe und Dosierröhrchen. Wir bieten wissenschaftliche und technische Publikationen, webbasierte Schulungen und ein Unternehmensverzeichnis von Organisationen, die im Bereich der pulmonalen und nasalen Arzneimittelverabreichung tätig sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.rddonline.com.

Über Aptar Pharma

Aptar Pharma ist Teil der AptarGroup, Inc., einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung einer breiten Palette von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Arzneimittelabgabe, Abgabe von Konsumgütern und aktive Materialwissenschaft. Die innovativen Lösungen und Dienstleistungen von Aptar bedienen eine Vielzahl von Endmärkten, darunter Pharma, Schönheit, Lebensmittel, Getränke, Körperpflege und Haushaltspflege. Durch die Nutzung von Erkenntnissen, firmeneigenem Design, Technik und Wissenschaft zur Entwicklung von Dosier-, Abfüll- und Schutztechnologien für viele der weltweit führenden Marken leistet Aptar wiederum einen bedeutenden Beitrag zum Leben, Aussehen, zur Gesundheit und zum Zuhause von Millionen von Patienten und Verbrauchern auf der ganzen Welt. Aptar hat seinen Hauptsitz in Crystal Lake, Illinois, und beschäftigt etwa 13.000 engagierte Mitarbeiter in 20 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.aptar.com.

Contacts:

Medienkontakt

RDD Online, LLC

Richard Dalby

+1 (804) 239 1978

rdalby@rx.umaryland.edu

Medienkontakt

Aptar Pharma

Ciara Jackson

+49 1511 951 6502

ciara.jackson@aptar.com