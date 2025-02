© Foto: picture alliance / AA | Fabio Teixeira

Der brasilianische Mineralölkonzern Petrobras hat mit seinen am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen nicht überzeugen können. Die Aktie fällt.Petrobras ist der größte Mineralölkonzern Lateinamerikas - und einer der größten Dividendenzahler, auch wenn die Ausschüttungen des halbstaatlichen Unternehmens im vergangenen Jahr Gegenstand heftiger politischer Auseinandersetzungen waren. Diesbezüglich haben die am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen für mehr Klarheit gesorgt. Was die Profitabilität und das Wachstums angeht, sind jedoch neue Unsicherheiten entstanden, wie die schwache Kursreaktion der Aktie am Donnerstag zeigt. Tipp aus der Redaktion:Nachhaltigkeit bleibt ein wichtiges …