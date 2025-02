Der Goldpreis ist in aller Munde und auch die Aktien der Produzenten kommen in Fahrt. Bei den Explorern zählt PTX Metals zu den aussichtsreichen Titeln. In den Fokus dürfte dieses Jahr vor allem ein Goldprojekt rücken, auf dem die Bohrarbeiten nun gestartet sind. Die Aktie ist noch weitgehend unentdeckt.

Goldman hebt das Kursziel für Gold an

Der Goldpreis marschiert von einem Rekord zum nächsten. Zuletzt wurde die 2.900 Dollar-Marke genackt. Viele Analysten erwarten, dass dieses Jahr auch die Grenze von 3.000 US-Dollar je Unze fällt. Goldman Sachs, sonst sehr kritisch am Edelemetallmarkt unterwegs, hat unlängst sein Goldpreisziel für 2025 auf 3.100 US-Dollar hochgesetzt. Die neue Politik der US-Regierung sorgt für viel Unsicherheit am Markt. Binnen 24 Monaten hat sich Gold um rund 40 Prozent verteuert und damit auch den S&P 500 hinter sich gelassen. Klar ist, dass die Zollpolitik der USA für weitere Unsicherheit sorgt und Akteure zum Handeln zwingt. So schaffen derzeit US-Banken ihre physischen Bestände vor Sorge um Zölle von London nach New York. Die Bank of England kommt mit dem Transport nicht hinterher. Laut englischen Medien beträgt die Wartezeit inzwischen sechs Wochen. London ist aus historischen Gründen der größte Handelsplatz für physisches Gold. In New York wiederum wird an der Future-Börse vor allem Papiergold gehandelt. Da es auch hier zu physischen Lieferverpflichtungen kommen kann, wollen die Banken etwaige Zölle im Vorfeld umgehen.

Goldaktien kommen ins Laufen

Profiteure dieser Entwicklung sind vor allem Goldaktien. Es ist fast egal, welchen Chart sich Anleger anschauen: Die Kurse zogen zuletzt für Barrick, Agnico Eagle oder Kinross kräftig an. Doch inzwischen blicken Investoren auch auf die zweite und dritte Reihe der Goldwerte. Und auch hier kommen die Papiere ins Laufen. Zu den noch weitgehend unentdeckten Werten zählt dabei PTX Metals (0,135 CAD; CA69380V2057 | CSE: PTX). Das Unternehmen entwickelt mehrere Projekte in Kanada und fokussiert ...

