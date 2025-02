Val-d'Or, Quebec, 27. Februar 2025 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. ("Cartier" oder das "Unternehmen") (TSXV: ECR; FWBE:6CA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Artificial Intelligence ("KI") Targeting Program auf dem Projekt Cadillac im Bergbaurevier Val-d'Or (Québec) in die Wege geleitet hat. Das Programm beinhaltet die hochmoderne AI-Assisted Mineral Discovery Platform von VRIFY, eine KI-gestützte auf die Mineralentdeckung ausgerichtete Plattform.

VRIFY verwendet fortschrittliche künstliche Intelligenz und eigens entwickelte Algorithmen, um eine Höffigkeitsbewertung - den sogenannten VRIFY Prospectivity Score (VPS) - zu erstellen, womit Gebiete mit einer potenziellen Goldmineralisierung ermittelt werden. Der VPS und die über die KI-gestützte Mineralentdeckungsplattform erstellten Modelle bedienen sich probabilistischer Werte, die dazu beitragen, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Vorhersagen zu bestimmen.

Philippe Cloutier, President und CEO, erklärt: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem VRIFY-Team, das über tiefgehende Branchen- und Geowissenschaftskenntnisse verfügt. Wir sind zuversichtlich, dass KI genau den technologischen Anstoß liefern wird, den wir brauchen, um die Mineralentdeckungsraten zu erhöhen. Angesichts der großen Datenmenge aus dem Projekt Cadillac werden wir die Leistung der KI nutzen können, um Muster und Einsichten im Datensatz zu identifizieren, die dann in unsere Explorationspläne einfließen werden." Herr Cloutier weiter: "Die Transparenz und die Ergebnisse sprechen eine kühne neue Gruppe von Anlegern an, die an unserer nächsten großen Entdeckung teilhaben wollen."

"Unsere KI-gestützte Mineralentdeckungsplattform entstand aus der Vision von VRIFY, die Art und Weise der Mineralexploration grundlegend zu verändern, und zwar durch die Zusammenführung fundierter Branchenkenntnisse mit modernster Technologie, die in der Mineralexploration bisher noch nicht in vollem Umfang genutzt wurde. Dank unserer eigens entwickelten Algorithmen und unserer starken technischen Kompetenz konnten wir die erste Plattform ihrer Art entwickeln, die anhand von Datensätzen hochwertige Ziele in Gebieten mit nachgewiesenen Vorkommen wie dem Projekt Cadillac von Cartier generiert", so Steve de Jong, CEO von VRIFY.

Synergien zwischen den Teams von VRIFY und Cartier

Die KI-gestützte Mineralentdeckungsplattform von VRIFY nutzt den branchenführenden, proprietären Datensatz, der Proben (Stich- und Schlitzproben) aus der konzessionsweiten Prospektion, geochemische Daten (Boden und Rinde), Ergebnisse verschiedener lokaler und regionaler geophysikalischer Untersuchungen sowie eine robuste Bohrlochdatenbank der 25.000 ha großen Liegenschaft umfasst. Dies wird Cartier drei ungeahnte Vorteile verschaffen:

Beschleunigung des Mineralentdeckungsprozesses

- Zusammenführung von neutralen datengesteuerten KI-Algorithmen und spezifischen Modellen für Mineralsysteme mit wissensbasierten Kriterien, um neue vorrangige Explorationsziele mit hohem Potenzial für die Auffindung einer Goldmineralisierung zu ermitteln und gleichzeitig bekannte Goldzonen zu erweitern.

Verringerung des Risikos der gesamten Explorationsbemühungen

- Erschließung des Werts vorhandener vielschichtiger Datenquellen durch effizientere Erkennung unerkannter Muster und Mineralisierungsbereiche bei gleichzeitiger Reduzierung der Möglichkeit menschlicher Fehler.

Erhöhung der Genauigkeit

- Erlangen neuer Erkenntnisse und Ermittlung von Bohrzielen mit höherer Genauigkeit, wodurch eine schnelle Klassifizierung und Priorisierung ermöglicht wird.

KI-gestützte Exploration und Einblicke in Echtzeit

Die KI-gestützte Mineralentdeckungsplattform von VRIFY stützt sich auf eine Kombination aus eigens entwickelten Algorithmen und Datensätzen, die eine Vielzahl von Explorationsmerkmalen enthalten, um Vorhersagemodelle zu trainieren. Dieser Ansatz macht von komplexen Datenbeziehungen zur Vorhersage von Mineralexplorationszielen Gebrauch und rationalisiert den Prozess der Identifizierung von entwicklungsfähigen Mineralsystemen, die dann von unseren Geologen weiter validiert werden können. Mit der automatisierten Ermittlung von Zielen kann das trainierte Modell auch schnell mit neuen Daten aus der laufenden Exploration sowie der wachsenden Datenbank von VRIFY aktualisiert werden, womit ein iterativer Arbeitsablauf zur Verbesserung der Ergebnisse geschaffen wird.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter VRIFY.com.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Senior Geologist, Project Manager und Geomatiker, der ein "qualifizierter Sachverständiger" im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") ist, erstellt, geprüft und genehmigt.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein fortgeschrittenes Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-d'Or (Quebec, Kanada). Im Jahr 2024 stufte das Fraser Institute Quebec auf Platz 5 der weltweit besten Rechtsordnungen für den Bergbau ein. Cartier verfügt über sämtliche Anteile und Rechte an seinem Vorzeigeprojekt Cadillac und kontrolliert eine bedeutende Liegenschaft mit 25.000 ha Fläche. Das Projekt Cadillac befindet sich etwa 40 km östlich von Val-d'Or und in der Nähe bestehender Goldverarbeitungsanlagen mit freien Kapazitäten.

Die Ergebnisse der jüngsten wirtschaftlichen Erstbewertung1 (PEA) belegte die Wirtschaftlichkeit des Projekts bei einer durchschnittlichen Goldproduktion von 116.900 Unzen pro Jahr über eine Lebensdauer der Mine von 9,7 Jahren. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung1 (MRE) enthält 720.000 Unzen Gold in der Kategorie der angedeuteten Ressourcen und 1.663.000 Unzen Gold in der Kategorie der vermuteten Ressourcen.

1. "NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada", Marc R. Beauvais, P.Eng., Mitarbeiter von InnovExplo Inc., Herr Florent Baril, Mitarbeiter von Bumigeme, und Herr Eric Sellars, P.Eng., Mitarbeiter of Responsible Mining Solutions, 29. Mai 2023.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P. Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

mailto:philippe.cloutier@ressourcescartier.com

http://www.ressourcescartier.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

