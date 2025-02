BYD hat in China die Zulassung für eine neue Elektro-Limousine namens Seal 08 beantragt, das Schwestermodell des BYD Qin L EV. Zur Premiere später in diesem Jahr wird ein Basispreis von unter 150.000 Yuan (ca. 20.000 Euro) erwartet. Der BYD Seal 08 kommt in zwei Leistungsstufen mit 110 kW und 160 kW und zwei Akku-Größen (46,1 kWh und 56,6 kWh), wie aus den chinesischen Dokumenten hervorgeht. Mit diesen Daten und der Länge von 4,72 Metern liegt der ...

