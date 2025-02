EQS-News: lodgyslife AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

lodgyslife AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert - Kapitalzufluss für den weiteren Ausbau der Konsolidierungsplattform



27.02.2025 / 13:45 CET/CEST

Pressemitteilung Kapitalerhöhung erfolgreich platziert - Kapitalzufluss für den weiteren Ausbau der Konsolidierungsplattform Frankfurt am Main, 27. Februar 2025 - Die lodgyslife AG (WKN: A2LQ71, ISIN: DE000A2LQ710), meldet den erfolgreichen Abschluss einer Barkapitalerhöhung.

Auf der Basis des letztjährigen Beschlusses zur Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital wurden insgesamt 365'143 neue, auf den Inhaber lautende Aktien mit Nominalwert von EUR 1.00 zum Preis von EUR 11.00 platziert. Der Gesellschaft flossen so netto EUR 4'016'573.00 in bar zu. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich dadurch auf EUR 4'166'743.00, eingeteilt in ebenso viele Aktien. Die Aktien wurden gesamthaft von den beiden Hauptaktionären Jan Vyskocil und der Swiss Citrus Holding AG gezeichnet, wobei diese dafür teilweise eigene Aktien bei einer Anzahl bestehenden und neuen Aktionären platziert haben. Die Mittel werden für den weiteren Ausbau der Konsolidierungsplattform verwendet. Der Vorstand Ende der Mitteilung Über lodgyslife AG: Die lodgyslife AG übernimmt Camping-Plätze im DACH-Raum - zumeist aus Nachfolgeregelungen, Reorganisationen, Neuausrichtungen und bei Pächterwechseln - und richtet diese unter Einbeziehung der Verkäufer und den verpachtenden Kommunen konsequent an innovativen und zukunftsweisenden Konzepten aus. Nachhaltigkeit, Ökologie, Digitalisierung, Qualität und Service stehen dabei im Fokus. Zu der mittlerweile fünfjährigen Unternehmensgruppe gehört die schweizerische Camping Lodge AG mit inzwischen sechs Campingplätzen und der deutschen AZUR Freizeit GmbH mit fünf Campingplätzen, alle an Top-Lagen. Die Aktien der Gesellschaft sind an der Hamburger Börse gelistet (WKN: A2LQ71, ISIN: DE000A2LQ710). https://www.lodgyslife.com Pressekontakt: Pascal Urscheler lodgyslife AG +41 76 349 58 28 pascalu@lodgyslife.com



