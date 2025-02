© Foto: Christian Charisius/dpa

Beiersdorf hat im Geschäftsjahr 2024 ein starkes Wachstum verzeichnet und in allen Geschäftsbereichen gute Ergebnisse erzielt. Das Analystengros ist weiterhin von der Aktie überzeugt. Nur die UBS nicht!Das Unternehmen steigerte den Umsatz organisch um 6,5 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro. Trotz hoher Investitionen in die Marken wuchs das betriebliche Ergebnis ohne Sondereffekte auf 1,4 Milliarden Euro. "Zum zweiten Mal in Folge ist Beiersdorf das erfolgreichste Hautpflegeunternehmen weltweit", sagte Vorstandschef Vincent Warnery. Das Unternehmen sei hervorragend positioniert, um weiteres Wachstum zu generieren. "Wir konzentrieren uns auf starke Marken, bahnbrechende Innovationen und den …