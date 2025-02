München (ots) -Der Ramadan, der vom 28. Februar bis zum 30. März begangen wird, ist für Muslime weltweit eine bedeutende Zeit der inneren Ruhe, der Dankbarkeit und des bewussten Miteinanders. Gleichzeitig stellt das Fasten viele Menschen vor gesundheitliche Herausforderungen. Forever Living Products, Weltmarktführer für Aloe-Vera-Produkte, unterstützt mit einer speziellen Ramadan-Aktion Fastende dabei, ihren Körper optimal zu versorgen und das Fasten gesundheitsverträglich zu gestalten. Gleichzeitig unterstreicht das Unternehmen mit dieser Initiative seine Werte von Vielfalt, Respekt und interkultureller Wertschätzung.Gesund durch den Ramadan - Forever unterstützt mit spezieller AktionWährend des Ramadans verzichten Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Nahrung und Flüssigkeit. Um den Körper in dieser herausfordernden Zeit bestmöglich zu unterstützen, bietet Forever Living Products in einer limitierten Ramadan-Aktion spezielle Nahrungsergänzungsmittel an. Die hochwertigen Produkte auf Aloe-Vera-Basis helfen dabei, das Energielevel aufrechtzuerhalten, den Körper mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen und das Wohlbefinden zu steigern. Ergänzend bietet das Unternehmen eine inspirierende Sammlung an Materialien an, die dabei unterstützen, diese besondere Zeit achtsam und gestärkt zu erleben, wie z.B. ein Habit Tracker, stärkende Affirmationskarten oder eine Broschüre mit passenden Empfehlungen."Das Fasten ist eine bedeutende spirituelle Erfahrung, aber auch eine Herausforderung für den Körper. Unsere Ramadan-Aktion soll Fastende dabei unterstützen, sich während dieser besonderen Zeit bestmöglich um ihre Gesundheit zu kümmern", so Tim Schwander, Director Sales DACH bei Forever Living Products.Vielfalt und interkulturelle Wertschätzung als Teil der UnternehmenskulturForever Living Products ist mehr als ein Unternehmen - es ist eine weltweite Community, in der Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen zusammenkommen. Gerade in Zeiten des Ramadans zeigt sich, wie wichtig Diversität ist. Das Unternehmen fördert den interkulturellen Austausch und ermutigt seine Vertriebspartner, voneinander zu lernen und respektvoll mit verschiedenen Lebensweisen umzugehen. So kam die Idee zu dieser speziellen Ramadan-Aktion auch von türkischen Vertriebspartnern. Sie und viele weitere muslimische Vertriebspartner schätzen das Konzept sehr."Forever steht für Respekt, Gemeinschaft und Wertschätzung aller Kulturen. Wir wollen mit unserer Initiative nicht nur ein Zeichen für ein gesundes Fasten setzen, sondern auch zeigen, dass wir als Unternehmen Vielfalt leben und unterstützen", so Adil Benkarroum, Director Operations DACH bei Forever Living Products und selbst Muslim.Brücken bauen durch gegenseitigen RespektDer Ramadan ist nicht nur für Muslime eine Zeit der Besinnung, sondern kann für alle eine Gelegenheit sein, über Achtsamkeit, Gemeinschaft und Zusammenhalt nachzudenken. Forever Living Products sieht es als Teil seiner Unternehmenskultur, allen Menschen - unabhängig von Herkunft oder Religion - mit Respekt und Offenheit zu begegnen.Weitere Informationen finden Sie unter: Forever Living Products (https://foreverliving.com?utm_source=Presse&utm_medium=PM+&utm_campaign=Ramadan)Über Forever Living ProductsForever Living Products wurde 1978 von Rex Maughan gegründet und konnte sich als Weltmarktführer für Aloe-Vera-Produkte etablieren. Das Familienunternehmen kontrolliert den gesamten Wertschöpfungsprozess - vom Anbau der Pflanzen über die Fertigung der Produkte bis zum Versand. Unabhängige Tests, Gütesiegel und Bewertungen bestätigen, dass Forever Living Products bei der Produktion auf höchste Qualität und Sorgfalt besteht. So erhielten die Produkte als erste das Siegel des International Aloe Science Councils. Auf einer Fläche von über 3000 Hektar in Texas und in der Dominikanischen Republik werden ca. 40 Millionen Aloe- Vera-Pflanzen angebaut. Die breite Produktpalette umfasst Getränke, Nahrungsergänzungs-mittel, Gesichts- und Körperpflegeprodukte sowie Gewichtsmanagementprogramme. Die Produkte werden in mehr als 140 Ländern gekauft.Pressekontakt:Keil KommunikationCatrin KeilTel.: +49 (0) 89 / 741 185 495catrinkeil@keilkommunikation.comForever Living Products Germany GmbHTina TararaTel.: +49 (0) 89/ 542 435-2323t.tarara@flp.deOriginal-Content von: Forever Living Products International, LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140325/5980480