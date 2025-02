Frankfurt (www.fondscheck.de) - Abermals ein neues Allzeithoch bei Gold - auf 2.965 US-Dollar ist der Preis für die Feinunze am Montag dieser Woche geklettert, so die Deutsche Börse AG."Die Marke von 3.000 US-Dollar ist in greifbarer Nähe. Ihr Erreichen dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein", meine Rohstoffanalystin Barbara Lambrecht von der Commerzbank. Goldman Sachs habe seine Preisprognose deutlich angehoben und rechne für Ende des Jahres nun mit 3.100 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen seien es mit 2.887 US-Dollar wieder etwas weniger. ...

