Kia packt die schrittweise Einführung von intelligenten Ladediensten in den Niederlanden und der USA an. Dabei geht es sowohl um das unidirektionale, netzdienliche Laden als auch um Vehicle-to-Home-Angebote. Später in diesem Jahr will Kia Kunden auch bidirektionales Laden bieten. Kia nimmt sich beim Roll-out seiner neuen Ladedienste als ersten Markt in Europa die Niederlande vor - weitere Ländern sollen den Südkoreanern zufolge aber sukzessive folgen. ...

