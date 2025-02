© Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.com

Die Aktie des Werbetechnologieunternehmens AppLovin crashte am Mittwoch zweistellig, nachdem zwei Leerverkäufer kritische Berichte veröffentlicht hatten. Der Kurs fiel zeitweise um bis zu 23 Prozent und beendete den Handelstag mit einem Minus von 12 Prozent, was einem Marktwertverlust von fast 17 Milliarden US-Dollar entspricht. Damit setzt sich die jüngste Verlustserie der Aktie fort, die nun ihre längste Abwärtsbewegung seit Dezember 2022 verzeichnet. Am Donnerstag starten die Titel vorbörslich eine Gegenbewegung. Die Short-Seller Culper Research und Fuzzy Panda Research argumentieren, dass AppLovin die Vorteile seiner KI-gestützten Werbeplattform überbewertet und unethische Methoden zur …