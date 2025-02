Die meistgehandelten Produkte: Autowerte unter Druck

Europas Börsen starten mit Verlusten in den Donnerstagshandel. US-Präsident Trump hat am Vorabend die lange erwarteten Zölle auf EU-Importe angekündigt - allerdings mit widersprüchlichen Details. Weder steht fest, wann genau sie in Kraft treten, noch ob sie zusätzlich zu bestehenden Abgaben kommen oder diese ersetzen. Trump selbst sprach vage von einem Start "ab dem 2. April".

Die Märkte reagieren verhalten auf die Ankündigung. In der Vergangenheit wurden viele Handelsmaßnahmen aus Washington zwar groß angekündigt, aber nicht immer wie geplant umgesetzt. Einige Anleger setzen darauf, dass es auch diesmal noch Spielraum für Verhandlungen zwischen den USA und der EU gibt.

Techwerte ohne klare Impulse

Die Quartalszahlen von Nvidia sorgten nicht für größere Bewegungen im Sektor. Das Unternehmen übertraf erneut die Erwartungen, diesmal jedoch mit geringerem Abstand als zuletzt. Ein Zeichen, dass die Aktie inzwischen fair bewertet ist, so ein Händler. Nachbörslich tendierte Nvidia leichter. Auch europäische Techwerte zeigten sich schwächer.

Bei Aixtron sorgt die jüngste Bilanz für Druck auf den Kurs. Während der Umsatz leicht über den Schätzungen lag, blieb die Profitabilität hinter den Erwartungen zurück. Das belastet die Aktie deutlich.

Autowerte unter Druck - Beiersdorf überzeugt

Besonders stark unter Druck stehen Automobilwerte. Trumps Zollpläne betreffen diese Branche besonders, was sich in den Kursen widerspiegelt.

Dagegen legt Beiersdorf nach einer überzeugenden Zahlenvorlage spürbar zu. Die Consumer-Sparte zeigt sich stark, zudem kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm in dreistelliger Millionenhöhe an.

Industrieunternehmen im Fokus

Überraschend positiv fällt die Profitabilität bei Kion aus. Nachdem bereits vorab einige Geschäftszahlen bekannt wurden, lag der Fokus auf der Marge. Diese übertraf die Schätzungen und sorgt für eine deutlich positive Kursreaktion.

Sixt kann ebenfalls überzeugen. Das Unternehmen legt solide Zahlen vor, und auch wenn die Margenprognose leicht unter den Erwartungen liegt, trauen Analysten dem Konzern im Jahresverlauf noch positive Anpassungen zu.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX/XDAX® Bull UG03F8 10,55 22594,17 Punkte 21519,85 Punkte 21,05 Open End DAX® Bull UG2Q1F 1,80 22565,50 Punkte 22493,48 Punkte 154,62 Open End DAX® Bear UG124Q 10,75 22568,00 Punkte 23632,03 Punkte 10,46 Open End DAX/XDAX® Bull UG265E 4,97 22565,50 Punkte 22097,86 Punkte 44,22 Open End DAX® Bull UG2Q1F 1,80 22565,50 Punkte 22493,48 Punkte 154,60 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.02.2025; 11:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Prosus N.V. Call HD6L9R 0,29 42,925 EUR 45,00 EUR 7,06 18.06.2025 Visa Inc. Call UG0DHQ 3,94 350,695 USD 360,00 USD 5,16 17.06.2026 Meta Platforms Inc. Call HD6996 12,54 683,51 USD 680,00 USD 3,32 17.06.2026 Meta Platforms Inc. Call UG2BMQ 16,27 683,645 USD 660,00 USD 2,74 13.01.2027 DAX® Put UG27N5 8,61 22578,50 Punkte 22500,00 Punkte -12,49 19.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.02.2025; 11:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Meta Platforms Inc. Long HD2RXS 18,58 684,075 USD 449,26 USD 3 Open End DAX® Long HD7Y43 2,00 5993,17 Punkte 5719,04 Punkte 25 Open End S&P 500® Index Long HD87A0 1,09 5993,04 Punkte 5719,04 Punkte 25 Open End Tesla Inc. Short UG169L 3,49 296,19 USD 327,15 USD -8 Open End Sixt SE Long HC3WYC 1,79 83,10 EUR 53,97 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.02.2025; 11:55 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!