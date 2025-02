EQS-Media / 27.02.2025 / 15:06 CET/CEST

C O R P O R A T E N E W S NASCO AG: Las Animas - Bohrgenehmigungen erhalten Fünf Bohrgenehmigungen für weiteres Heliumfeld erhalten

Abteufen der ersten Bohrungen für April 2025 geplant Hamburg, 27. Februar 2025 - Die NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO), ein Rohstoff-Spezialist mit Sitz in Hamburg, hat sich die Bohrgenehmigungen erfolgreich gesichert und plant, über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft NSC Helium Colorado, LLC mit dem Abteufen der Bohrungen Anfang April zu beginnen. Am 18. Februar 2025 hat die NASCO fünf staatliche Bohrgenehmigungen von der Colorado Energy and Carbon Management Commission erhalten. Die Erteilung dieser Genehmigungen ermöglicht es der NASCO, mit den Vorbereitungen für die Bohrungen zu beginnen. Sämtliche Planungsarbeiten, einschließlich der Planung der Verrohrung und der Zementierung der Bohrungen, sind abgeschlossen. Die Bohrungen werden mit Hilfe der sogenannten Air Drilling Technik niedergebracht. Die Air Drilling-Technik ist eine Bohrmethode, bei der komprimierte Luft anstelle von Flüssigkeiten als Spülmedium verwendet wird. Diese Technik wird insbesondere in geologischen Formationen eingesetzt, die stabil genug sind, um ohne Bohrspülung geöffnet zu bleiben, und in denen eine schnelle Bohrgeschwindigkeit erforderlich ist. Das Design der Bohrungen sieht eine Gesamtbohrtiefe von nur 430,00 Metern pro Bohrung vor. "Wir freuen uns darauf, nach der Erteilung dieser Genehmigungen mit unserem Bohrprogramm fortzufahren. Der Erhalt der Bohrerlaubnis ist das Ergebnis hoher operativer Professionalität unseres Teams, insbesondere in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften und den Schutz der Umwelt. Diese Bohrungen sind ein wichtiger Teil unserer langfristigen Strategie, die Heliumproduktion insgesamt zu steigern, das Ressourcenpotenzial zu maximieren und zur Sicherung kritischer Rohstoffe in den USA beizutragen," so der CEO der NASCO Energie & Rohstoff AG, Jan Warstat. NASCO - bestens positioniert im größten Rohstoffmarkt der Welt Die NASCO Energie & Rohstoff AG investiert seit 2014 zielgerichtet in den Ausbau ihrer Helium-Aktivitäten, die sich auf die Standorte in der sogenannten "Four-Corner-Region" der USA mit Dineh-Bi-Keyah (DBK) im Nord-Osten von Arizona, Boundary Butte in Utah, dem Hogback-Feld in Neu Mexiko sowie Las Animas in Colorado konzentrieren. Besonderheit: Die Lagerstätten haben einen überdurchschnittlich hohen - und weltweit sehr seltenen - Heliumanteil im Rohgas von mehr als fünf Volumenprozent. Zum Vergleich: 0,5 Volumenprozent gelten als Untergrenze für eine wirtschaftlich lohnende Förderung. Helium - weltweit steigende Nachfrage Das Edelgas Helium ist weltweit immer begehrter, aber auf der Erde nur begrenzt verfügbar. Folge: Die Helium-Preise steigen kontinuierlich. Die USA sind der größte Markt für Helium, gefolgt von Asien und Europa. Wirtschaft und Wissenschaft weltweit benötigen Helium für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: - vornehmlich als Kältemittel für Tiefsttemperaturen (z.B. zur Kühlung von supraleitenden Magneten in der Magnetresonanztomographie), als Schweiß- und Schneidemittel, als Lecksuchgas, als Treibgas für KFZ-Airbags, als Traggas für Luftschiffe und Ballone oder als Atemgaszusatz für Taucher. Zudem spielt es eine entscheidende Rolle bei der Erforschung neuer Technologien. Ü B E R N A S C O Die NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO) mit Sitz Hamburg und operativer Tätigkeit in den USA ist einer der wenigen deutschen Produzenten auf dem Weltmarkt für Helium. Das Unternehmen akquiriert, entwickelt und betreibt Helium-Lagerstätten in den USA, dem größten Rohstoffmarkt der Welt. Dort besitzt NASCO an vier Standorten in vier US-Bundesstaaten eigene Förderkonzessionen für Helium sowie für Rohöl und Erdgas. Helium-Kunden sind US-Raffinerien sowie Industriegaskonzerne, die das Edelgas raffinieren und an Endkunden weiterverkaufen. Es bestehen feste, teils längerfristige Abnahmeverträge mit führenden Industriegaskonzernen. K O N T A K T Investor Relations NASCO Energie & Rohstoff AG Mittelweg 110 - 20149 Hamburg Telefon 040 2261 63041 Mail ir@nasco.ag

