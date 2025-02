Integrierte KI-Agenten vereinfachen Arbeitsabläufe und bereiten relevante Informationen automatisch und kontextbasiert auf

Mindbreeze, ein weltweit führender Anbieter von KI-basierten Wissensmanagementlösungen, hebt mit dem Insight Workplace die Interaktion mit Unternehmensdaten auf die nächste Stufe. Die Lösung nutzt KI-Agenten, um relevante Informationen in Echtzeit aus unterschiedlichen Datenquellen kontextbezogen darzustellen. Das erleichtert den Zugriff auf Wissen bei gleichzeitiger einfacher Bedienbarkeit. Durch proaktives Wissensmanagement profitieren Unternehmen von erheblichen Zeitersparnissen, sowohl bei komplexen Aufgaben als auch bei Routinevorgängen. Zudem stellen sie ihren Teams eine bessere Grundlage für geschäftskritische Entscheidungen bereit.

Mitarbeiter:innen nutzen zunehmend verschiedene Datenquellen, um auf wichtige Informationen für Prozesse und Entscheidungen zuzugreifen. Diese vorherrschenden Datensilos erschweren es, das volle Potenzial von KI und Automatisierung auszuschöpfen. Hier setzt Mindbreeze mit dem Insight Workplace an. Das intuitive Design und eine Kombination aus unterschiedlichen Methoden der künstlichen Intelligenz ermöglichen eine einfache Interaktion mit Unternehmensdaten.

"Beim Konzept des Insight Workplace haben wir uns von der menschlichen Kommunikation inspirieren lassen. Mitarbeitende sollen mit unserer Lösung wie mit einer kompetenten Kollegin oder einem kompetenten Kollegen interagieren im Sinne einer Konversation. Ändert sich eine Fragestellung, dann ändert sich auch die Art und Weise, wie die Antwort aufbereitet wird, ohne dass der oder die Anwender:in die Umgebung wechseln muss", erläutert Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze, die Idee.

"Stellen Sie sich vor, wie einfach es ist, Meetings vorzubereiten oder Informationen für geschäftskritische Entscheidungen zu sichten. Anstatt zahlreiche Berichte zu durchsuchen, stellen Sie Mindbreeze einfach die Frage 'Wie ist der aktuelle Stand zum Kundenprojekt?' oder 'Welche Verträge laufen am Ende des 3. Quartals aus?' Der Insight Workplace liefert sofort eine kontextbezogene und übersichtlich aufbereitete Antwort. Dabei wählt der KI-Agent im Hintergrund die optimale visuelle Darstellung aus sei es eine Liste, ein Diagramm oder eine Tabelle und welche Aktion als Nächstes ausgeführt werden soll."

Mindbreeze Insight Workplace

Die technologische Basis hinter dem Insight Workplace ist Mindbreeze InSpire. Die Lösung bietet leistungsstarke Insight Services wie beispielsweise Fact Extraction, Classification, LLMs und Natural Language Question Answering (NLQA). Zur Bereitstellung der Antworten nutzt Mindbreeze Retrieval Augmented Generation, um Halluzinationen zu minimieren.

Als additives System lässt sich Mindbreeze InSpire (Insight Engine) problemlos sowohl in bestehende IT-Landschaften (Cloud, On-Premises, SaaS) als auch nahtlos in Arbeitsumgebungen, wie Outlook und SharePoint, integrieren. Mehr als 500 Unternehmensdatenquellen lassen sich über bereitgestellte Konnektoren anbinden.

Um auch bei intensiver Nutzung die Übersicht im Insight Workplace zu behalten, erfolgt eine strukturierte Darstellung der Abfragen in Insight Touchpoints und Insight Journeys:

Jede Frage an Mindbreeze ist im Insight Workplace als Insight Touchpoint gespeichert. Diese können jederzeit aktualisiert, aufgerufen werden.

Insight Journeys clustern mehrere Touchpoints zu einem Thema. Eine Journey könnte beispielsweise im HR-Bereich die gesamten Fragen zum Onboarding-Prozess für neue Mitarbeitende beinhalten. Ohne weitere Aktion erhalten neue Mitarbeitende immer die aktuellsten Informationen, da sich auch die Journey bei einem erneuten Aufruf sofort aktualisiert.

Durch den Einsatz von unterschiedlichen Methoden der künstlichen Intelligenz und die Bereitstellung von Daten in Echtzeit aus allen angebundenen Unternehmensdatenquellen bietet der Insight Workplace eine zukunftsweisende Plattform für verbesserte Entscheidungsfindung, Zusammenarbeit und Effizienz.

Über Mindbreeze

Mindbreeze ist ein führender Anbieter von KI-basierten Wissensmanagementlösungen mit Standorten in Europa und den Vereinigten Staaten sowie einem weltweit agierenden Partnernetzwerk. Mindbreeze InSpire definiert neu, wie Organisationen Zugang zu Informationen erhalten und diese verwenden. Mit Unterstützung von fortschrittlicher KI wandelt die Lösung komplexe Daten in umsetzbare Erkenntnisse um und ist somit in der Lage, Informationen nahtlos systemübergreifend zu verbinden und zu analysieren.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen liefern unsere KI-Agenten hochrelevante, kontextbezogene und auf individuelle Geschäftsanforderungen zugeschnittene Erkenntnisse, um eine intelligentere und schnellere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Mit unübertroffenen Integrationsmöglichkeiten, der Datensicherheit und zentralen Automatisierungen maximiert Mindbreeze InSpire den Wert Ihres Informationsökosystems und treibt gleichzeitig Innovationen voran.

Aufgrund des Vertrauens von Branchenführern, das sie Mindbreeze entgegenbringen, und der Anerkennung für unsere Spitzentechnologie ist Mindbreeze heute wegweisend bei der Erschließung neuer Dimensionen der Enterprise Intelligence.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mindbreeze.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X @Mindbreeze.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250227364829/de/

Contacts:

Mindbreeze

Ulrike Kogler

+43 732 606162-620

pr@mindbreeze.com