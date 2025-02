DJ Eni will Aktionärsrendite bis 2028 steigern

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Der italienische Energiekonzern Eni will die Rendite für seine Aktionäre in den kommenden drei Jahren steigern und die zugrunde liegende Produktion in seinem globalen Rohstoffgeschäft erhöhen.

Die Dividende für das Jahr 2025 soll um 5 Prozent auf 1,05 Euro je Aktie erhöht werden, teilte Eni in einem Kapitalmarkt-Update bis 2028 mit. Zudem will der Konzern eigene Aktien im Wert von zunächst 1,5 Milliarden Euro zurückkaufen. Der Betrag könnte sich letztlich auf bis zu 3,5 Milliarden Euro belaufen.

Eni will künftig 35 bis 40 Prozent des operativen Cashflows an die Aktionäre ausschütten, bisher waren es 30 bis 35 Prozent.

