Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 09

Actien-Börse Nr. 09

www.bernecker.info

960 Mio. CHF Marktwert (Notiz Zürich) für AMS-OSRAM sind der Ansatz. Alle Verluste in der Betriebswirtschaft sind inzwischen gestopft. Wichtigster Teil ist das Kerngeschäft von OSRAM. Eine Gewinnprognose wird vom Management gemieden, aber für 2026 in Aussicht gestellt.AMS-OSRAM ist in seiner jetzigen Struktur kein Übernahmekandidat, aber das klassische Comeback hochwertiger Technologie, die fehlerhaft eingeordnet wurde. Verantwortlich dafür war ein einzelner Mann als Chef gegen den Widerstand des gesamten Managements und der Analysten. Ein Investment bei rd. 9,70 CHF ist akzeptabel.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Die Entscheidung über die politische Neuordnung ist gefallen- Jetzt sind die Unternehmer dran- Nebenwerte treten nach der Wahl mit relativer Stärke auf- Totalabsturz bei FORMYCON- 2 Geheimtipps kommen aus der Medtech-Szene- WALL STREET: Blick auf die Top-LuxusmarkenIhre Bernecker Redaktion /