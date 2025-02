Vor knapp drei Jahren stellte Aston Martin in Aussicht, in diesem Jahr sein erstes Elektrofahrzeug namens Vanguard auf den Markt zu bringen. Für 2030 wurde damals noch die klimaneutrale Produktion angepeilt, doch die Pläne werden nun durcheinandergeworfen. Nach schwachen Zahlen verschiebt sich das erste E-Auto der Briten weiter nach hinten.Anzeige:Erst gegen Ende des Jahrzehnts soll es nun so weit sein und für die zweite Jahreshälfte 2025 steht die Einführung des Plug-In-Hybriden Valhalla im Fokus. Zugleich meldete Aston Martin (GB00BN7CG237) abermals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...