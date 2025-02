Die Aktie von Xiaomi hat am Donnerstag im Heimatmarkt einmal mehr ein neues Allzeithoch markiert. Das Plus von circa drei Prozent zum Handelsstart konnte sie allerdings nicht verteidigen. Im Gegenteil: Im Laufe des Tages kamen die Papiere unter Druck und verloren in Spitze etwa sieben Prozent. Für frische Impulse hat nun aber wieder die offizielle Vorstellung des neuen EVs und des Smartphones gesorgt.

