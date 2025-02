Hugo Boss: Nach wie vor herrschender Ergebnisdruck | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 27.02.2025

AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss

WKN: A1PHFF - ISIN: DE000A1PHFF7 - Ticker: BOSS

????Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 44,95 EUR

Marktkapitalisierung 3,15 Mrd. EUR

Umsatz 2023 4,20 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 38,28 %

KGV 2025* 12,26 %

4 Wochen Performance - 1,26 %

Bewertung Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2025* 3,16 %

Branche Bekleidung

* Prognose

Parkettgeflüster:

Im 3. Quartal hat der Konzern einen Umsatz von 1.029 Mio. EUR realisieren können. Gegenüber dem Vorjahresquartal ist dies eine währungsbereinigte Veränderung von 1 Prozent, wobei die Marken BOSS Womenswear und HUGO etwas stärker gewachsen sind als BOSS Menswear. Das operative Ergebnis belief sich im 3. Quartal 2024 auf 95 Mio. EUR, die EBIT-Marge liegt bei 9,3 Prozent. Im Vergleichsquartal des Vorjahres konnte der Konzern noch ein Ergebnis von 107 Mio. EUR ausweisen. Das Ergebnis vor Steuern lag mit 78 Mio. EUR 10 Mio. EUR dem Vorjahreswert. Das Konzernergebnis wurde mit 56 Mio. EUR ausgewiesen, was ein Ergebnis je Aktie von 0,79 EUR entspricht. Im 3. Quartal 2023 lag das Ergebnis pro Aktie noch bei 0,91 EUR.

Der größte Absatzmarkt ist der EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), wobei sich der amerikanische Markt mit einem Wachstum von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal am besten entwickelt hat.

HUGO BOSS hat den Umsatz- und Ergebnisausblick für das Gesamtjahr 2024 bestätigt. Das Umsatzziel 2024 liegt zwischen 4,20 Mrd. EUR und 4,35 Mrd. EUR. Das EBIT soll sich auf Jahressicht zwischen 350 Mio. EUR und 430 Mio. EUR bewegen. Der Fokus wird weiterhin auf der Kostendisziplin liegen, die die Profitabilität im 4. Quartal weiter erhalten soll.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie setzte seit Ende Februar 2024 sukzessive zurück. Erst im August schien ein Boden gefunden worden zu sein. Nach einer Entlastungsbewegung, die bis fast an die 45 EUR-Marke ging, stellten sich Gewinnmitnahmen ein, die unter das September Tief gegangen sind. Das Jahrestief wurden bei 31,87 EUR formatiert; dieses wurde aber direkt und dynamisch zurückgekauft. Es ging wieder zurück in den Bereich der 45 EUR. Seit Anfang 2025 läuft die Aktie in einer Box im Dunstkreis der 45 EUR-Marke seitwärts weiter. Die Kursmuster zeigen an, dass sich die Aktie aktuell nicht nach Norden lösen kann, auf der anderen Seite auf der Unterseite aber gut abgesichert scheint.

Nachdem das Wertpapier Mitte November unter alle drei Durchschnittslinien gefallen ist, konnte sich das Papier Ende 2024 wieder deutlicher erholen. Probleme im Rahmen der Aufwärtsbewegung hat zunächst die 200-Tage-Linie (aktuell bei 41,37 EUR) bereitet. Es hat einige Zeit gedauert, bis diese Linie genommen werden konnte. In den letzten Handelswochen konnte sich das Papier über der 20-Tage-Linie (aktuell bei 45,18 EUR) festsetzen, hat es aber nicht geschafft, sich auch verbindlich von dieser Linie zu lösen...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.