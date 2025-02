FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Bericht über 2024 des Immobilienkonzerns sei letztlich ein "neutrales Ereignis" gewesen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse seien besser als erwartet gewesen und unter anderem durch die starke Mietentwicklung in Deutschland unterstützt worden. Auf der negativen Seite habe es dagegen eine gedämpftere Dynamik im polnischen Geschäft gegeben./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 08:10 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008303504