Der nächste Treffer?: Heritage Mining durchschneidet oberflächennahe, breite Mineralisierung

Es sieht so aus, als hätte Heritage Mining auf dem Goldprojekt DBL einen Treffer gelandet. Jetzt wartet man gespannt auf die Analyseergebnisse.

In den letzten Tagen hat Heritage Mining (TSX.V: HML, FSE: Y66, WKN: A3DTM6) sein Winterbohrprogramm auf dem Drayton-Black-Lake-Projekt erfolgreich abgeschlossen. Gebohrt wurde im Zielgebiet New Millennium auf zwei mineralisierten Adersystemen. Sie liegen in unmittelbarer Nähe zu der Schürfstelle, an der im vergangenen Jahr mit einem Goldgehalt von 2.330 g/t bislang die hochwertigste Schürfprobe genommen worden war.

Die Planungen sahen vor, dass sieben Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 370 Meter niedergebracht werden. Während der laufenden Arbeiten erkannten Heritages Geologen jedoch, dass man auf einen günstigen Mineralisierungsabschnitt gestoßen war. Kurzfristig wurde das Programm deshalb erweitert, sodass insgesamt neun Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 556 Meter abgeschlossen werden konnten.

Aktuell sind die Bohrungen abgeschlossen und es läuft die Protokollierung der Bohrkerne, ihre Teilung in zwei Hälften und der anschließende Versand der Proben an das auswertende Labor. Aufgrund der optischen Begutachtung der Kerne sieht Heritage Mining den Laborauswertungen sehr gespannt entgegen, denn in sieben der neun gebohrten Löcher konnten mehrere Vorkommen erkannt werden.

Heritage Mining durchschneidet oberflächennahe, breite Mineralisierung

