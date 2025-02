DJ MÄRKTE EUROPA/Trumps Zoll-Pläne verschrecken - Berichtssaison setzt Akzente

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstagnachmittag deutlich im Minus. Seit Handelsstart belasten bereits die von US-Präsident Donald Trump seit langem angekündigten und erwarteten 25-Prozent-Zölle auf EU-Importe. Doch weder ist bisher klar, wann genau sie umgesetzt werden sollen, noch, ob sie als Aufschlag auf bestehende Zölle erfolgen oder diese mit verrechnen. Trump selbst kündigte an, "vieles" solle ab dem 2. April starten. Zusätzliche US-Zölle auf EU-Produkte würden auf beiden Seiten des Atlantiks unnötige Exporthemmnisse für Unternehmen und deren Mitarbeiter schaffen.

Kurz vor Handelsstart an der Wall Street gab es dann erneute Ankündigen von Trump, die verunsichern. Demnach sollen die geplanten Import-Zölle gegen Mexiko und Kanada am 4. März in Kraft treten. Importe aus China würden an diesem Tag mit "zusätzlichen 10 Prozent Zoll" belegt. Trump hatte Zölle gegen Kanada und Mexiko bereits kurz nach seinem Amtsantritt im Februar angekündigt - und dann ausgesetzt.

Der DAX gibt um 1,7 Prozent auf 22.405 Punkte nach. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,6 Prozent auf 5.439 Punkte nach unten.

Automobil-Branche mit Zoll-Plänen schwach

Die Verliererliste in Europa bei den Sektoren führen Autotitel mit Abgaben von 4,1 Prozent an. Das überrascht nicht, hat Trump doch explizit die Automobilbranche als Ziel der Zölle für europäische Importe genannt. Zu den Verlierern gehören die Luxusautobauer mit Porsche AG (-3,8%) und Ferrari mit 7,6 Prozent Minus. Die Italiener leiden zudem noch unter einem geplanten Anteilsverkauf der Agnelli-Familie. Ihre Familien-Holding will rund 4 Prozent am Unternehmen verkaufen.

Für Beiersdorf geht es nach Zahlen um 2,4 Prozent nach oben. RBC spricht von einer starken Entwicklung der Consumer-Sparte. Daneben hat das Unternehmen Aktienrückkäufe für 500 Millionen Euro angekündigt. Den Ausblick auf das laufende Jahr stufen die Analysten als zurückhaltend ein. Die von US-Präsident Trump angepeilten Importzölle können Beiersdorf-CFO Astrid Hermann zufolge "erhebliche Auswirkungen" auf das eigene Geschäft haben. Etwa ein Drittel des Beiersdorf-US-Geschäfts werde im Land selbst produziert, rund zwei Drittel außerhalb der USA, ein großer Teil davon in Mexiko.

Der Werbekonzern WPP (-15,7%) hat zuletzt weniger umgesetzt als erwartet. Zudem erwartet das britische Unternehmen im laufenden Jahr im besten Fall einen stagnierenden Umsatz. Der Umsatz sank 2024 um 2,3 Prozent auf vergleichbarer Basis, was vor allem der Schwäche in Nordamerika und China geschuldet war. Analysten hatten mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet. Für 2025 stellt WPP einen stabilen Umsatz bis hin zu einem Rückgang um 2 Prozent in Aussicht. Analysten hatten einen Anstieg erwartet.

Deutlich besser als erwartete Zahlen legte dagegen der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce (+16%) vor. Die Kombination aus besserem Umsatz und höherer als erwarteter Marge sorgte für stärkere Gewinne. Der Ausblick war zudem positiv, die Zuversicht wird unterstrichen von einem Aktienrückkauf von bis zu 1 Milliarde Pfund. Der Mittelfrist-Ausblick wird erhöht und zudem wieder eine Dividende ausgeschüttet.

Hensoldt liefert - Kion überraschend profitabel

Sehr starke Zahlen für 2024 hat Rüstungshersteller Hensoldt (+3,8%) vorgelegt. Vor allem der Auftragseingang stieg noch stärker als erwartet. Entsprechend sprang die Book-to-Bill-Ratio auf 1,3 nach 1,1 an. Dazu kletterten Marge und Cashflow.

Als überraschend stark wird die Profitabilität von Kion (-0,4%) im Handel bezeichnet. Nachdem einige Eckdaten bereits bekanntgegeben worden waren, steht die EBIT-Marge im Blick. Sie wurde um die 7 Prozent erwartet und nun mit 8 Prozent nach 6,9 Prozent im Vorjahr vorgelegt.

Auch für die Sixt-Aktie geht es nach Zahlen mit Aufschlägen von 2,7 Prozent nach oben. Jefferies spricht von soliden Ergebniussen. Der Margen-Ausblick von rund 10 Prozent liegt zwar unter der Konsensschätzung von 10,6 Prozent. Die Analysten halten jedoch Aufwärtsrevisionen bei den Zielen im Jahresverlauf für möglich.

Aixtron geben nach Zahlen um 14 Prozent nach. Vor allem sei die Profitabilität geringer als erwartet, weswegen auch der etwas bessere Umsatz nicht in Gewinne umgemünzt werden konnte, heißt es im Handel.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.438,98 -1,6% -89,01 +11,1% Stoxx-50 4.738,99 -0,8% -36,45 +10,0% DAX 22.405,10 -1,7% -389,01 +12,5% MDAX 28.236,69 -1,3% -384,60 +10,4% TecDAX 3.781,09 -1,8% -68,12 +10,7% SDAX 14.939,34 -1,2% -186,89 +9,0% FTSE 8.711,93 -0,2% -19,53 +7,5% CAC 8.050,32 -1,1% -93,60 +9,1% DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:00 Mi, 17:12 % YTD EUR/USD 1,0424 -0,6% 1,0470 1,0513 +0,7% EUR/JPY 155,92 -0,2% 156,29 157,01 -4,3% EUR/CHF 0,9372 -0,1% 0,9385 0,9395 -0,1% EUR/GBP 0,8252 -0,3% 0,8270 0,8274 -0,3% USD/JPY 149,59 +0,4% 149,25 149,34 -4,9% GBP/USD 1,2634 -0,3% 1,2663 1,2706 +1,0% USD/CNH (Offshore) 7,2928 +0,4% 7,2706 7,2592 -0,6% Bitcoin BTC/USD 84.802,65 +0,5% 86.180,65 86.803,05 -10,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,72 68,62 +1,6% +1,10 -1,6% Brent/ICE 73,58 72,53 +1,4% +1,05 -1,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 44,05 41,41 +6,4% +2,64 -17,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.880,00 2.916,21 -1,2% -36,21 +9,7% Silber (Spot) 31,49 31,87 -1,2% -0,37 +9,1% Platin (Spot) 962,03 967,98 -0,6% -5,95 +6,1% Kupfer-Future 4,57 4,54 +0,6% +0,03 +13,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2025 10:13 ET (15:13 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.