Willkommen zum "eMobility Update'. Der koreanische Autohersteller Kia hat heute in Spanien seinen EV Day veranstaltet und dabei neue Elektroautos vorgestellt. Wir schauen uns in den nächsten Minuten die Serienversion der E-Limousine EV4 sowie die Konzeptstudie für den EV2 näher an. Kommen wir zunächst zum EV4: Mit dem Kompaktwagen will Kia erstmals eine Limousine und ein Schrägheckmodell mit Elektroantrieb anbieten. Bisher hatte der Hersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...