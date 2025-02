Der Platinpreis bleibt weiterhin stabil im Bereich von 960 US-Dollar. Aktuell notiert der Kurs am Donnerstagmorgen bei 963 US-Dollar, was einem leichten Rückgang von -0,24 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Im Wochenvergleich verzeichnet Platin ein Minus von -0,81 %. Die Bedeutung des Edelmetalls für verschiedene Industrien bleibt dabei ungebrochen, insbesondere in der Automobilbranche. Neben der klassischen Verwendung in Katalysatoren wird Platin zunehmend in Hybridfahrzeugen und Brennstoffzellen eingesetzt. Auch die Stahlindustrie sowie der Energiesektor profitieren von ...

