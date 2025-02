Calw (ots) -Seit der Gründung im Jahr 1959 verfolgt die Börlind GmbH eine klare Haltung: Tierversuche kommen für uns nicht in Frage. Unabhängig von gesetzlichen Bestimmungen oder Marktanforderungen haben wir zu keinem Zeitpunkt Tierversuche durchgeführt. Natürlich verzichten wir ebenso konsequent auf Inhaltsstoffe, die von toten Tieren stammen. Diese Überzeugung ist seit jeher fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie und prägt unser tägliches Handeln.Um unser langjähriges Engagement für eine ethische und nachhaltige Kosmetikbranche noch stärker sichtbar zu machen, haben wir uns bewusst für die Teilnahme am "Beauty Without Bunnies"-Programm von PETA entschieden. Wir freuen uns, dass unsere Marken ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty und DADO SENS DERMACOSMETICS nun offiziell durch PETA zertifiziert wurden. Diese anerkannte Auszeichnung bestätigt, dass unsere Produkte und deren Inhaltsstoffe frei von Tierversuchen sind. Die Zertifizierung gilt seit dem 1. November 2024 weltweit."Nachhaltigkeit und Verantwortung gehören seit jeher zu unserem Selbstverständnis", sagt Nicolas Lindner, Co-CEO der Börlind GmbH. "Die Zertifizierung durch PETA ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt, um unser Engagement für eine ethische und nachhaltige Kosmetikbranche sichtbar zu machen."Mit der Aufnahme in das "Beauty Without Bunnies"-Programm ist die Börlind GmbH nun in der offiziellen PETA-Datenbank gelistet - eine wertvolle Orientierung für alle, die bewusst auf tierversuchsfreie Kosmetik setzen. Zudem dürfen wir das offizielle PETA-Siegel tragen.Über das Unternehmen BÖRLIND: Seit 1959 steht BÖRLIND für eine einzigartige Symbiose von Natur und Wissenschaft. Im Schwarzwald ansässig, setzt das Familienunternehmen mit über 280 engagierten Mitarbeitenden weltweit Maßstäbe in der Naturkosmetik. BÖRLIND bietet mit seinen beiden Marken für jeden Hauttyp und jeden Pflegebedarf das Richtige. ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty steht für nachweislich wirksame Naturkosmetik, die durch innovatives und nachhaltiges Handeln aus einzigartigen Rohstoffen entwickelt wird.DADO SENS DERMACOSMETICS ist auf die sanfte Pflege sensibelster Hautzustände spezialisiert. Die dermatologisch geprüften und in langjähriger Forschung entwickelten Pflegeserien auf Naturbasis unterstützen besonders empfindsame Haut auf dem Weg zurück zu ihrer natürlichen Balance.Pressekontakt:Börlind GmbHInka WollensakPR Managerinpresse@boerlind.comOriginal-Content von: BÖRLIND GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055418/100929241