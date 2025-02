Berlin (ots) -Zur Prognose der Unternehmensberatung EY, wonach die deutsche Industrie im laufenden Jahr um weitere 0,5 Prozent schrumpfen könnte, teilt die AfD-Bundessprecherin, Alice Weidel, mit:"Die deutsche Wirtschaft droht weiter in zunehmendem Tempo zu schrumpfen. Während andere Industrienationen Zuwächse verzeichnen, bangen bei uns hunderttausende Menschen um ihre Existenz. Die Politik hat linksgrüne Klimaideologie über ökonomische Vernunft gestellt. Die desaströse Energiepolitik mit Atomausstieg und CO2-Abgabe sowie nutzlose, bürokratische Auflagen wie das Lieferkettengesetz zeigen jetzt zunehmend ihre ruinösen Folgeeffekte.Mit der kürzlich beschlossenen Ausweitung des Emissionshandels, die Friedrich Merz zusammen mit den Grünen und der SPD gegen die Stimmen der AfD durchgesetzt hat, verschlechtern sich die Produktionsbedingungen für den deutschen Wirtschaftsstandort ab 2027 noch weiter, da die Kosten für Benzin, Diesel, Gas und Öl dann erneut exorbitant ansteigen werden. So schafft man kein marktwirtschaftliches Umfeld für Investitionen und Wachstum, so ruiniert man unwiederbringlich den deutschen Industriestandort. Deutschland braucht schnellstmöglich die energie- und wirtschaftspolitische Wende."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5980720