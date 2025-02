Beim 14. International Investment Forum (IIF), am 25. Februar 2025, hat dynaCERT President Bernd Krüper das Unternehmen und seine neuesten Entwicklungen vorgestellt. Die Teilnehmer erhielten exklusive Einblicke in die aktuellen Fortschritte und Strategien des Unternehmens. Interessierte Investoren haben nun die Gelegenheit, sich die vollständige Aufzeichnung der Präsentation kostenlos anzuschauen. Das Video ist in diesem Bericht verfügbar.

