Der DAX steht kurz vor einem neuen Allzeithoch - und jetzt? Was sagt eigentlich unser Börsenindikator dazu? Spoiler: Seit 1996 hat er sich verfünfzigfacht, während der DAX nur um das Zehnfache stieg. Außerdem stellt sich weiterhin die Frage: In Gold investieren oder verkaufen und in Aktien umschichten? ...