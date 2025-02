Die Aktie des Unternehmens Bettermoo(d) Food verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung im Börsenhandel. Nach einer längeren Durststrecke konnte das Papier im Frankfurt-Handel einen deutlichen Zuwachs von 47,5 Prozent auf 0,163 Euro verbuchen. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar einen Höchststand von 0,244 Euro. Dieser positive Trend setzte sich auch in anderen Handelssegmenten fort. Im BMN-Handel legte das Wertpapier um 8,8 Prozent zu und notierte bei 0,261 Euro. Der Handelsauftakt begann bereits vielversprechend mit einem Kurs von 0,250 Euro, wobei das Handelsvolumen bei über 10.000 Stück lag. Besonders bemerkenswert erscheint dieser Kurssprung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 0,088 Euro, das erst im Februar 2025 erreicht wurde. Die aktuelle Notierung liegt damit fast 198 Prozent über diesem Tiefpunkt. Allerdings bleibt die Aktie weiterhin weit entfernt von ihrem 52-Wochen-Hoch, das am 11. März 2024 bei 3,100 Euro lag und somit einen potenziellen Aufwärtsspielraum von über 1.000 Prozent andeutet.

Finanzielle Entwicklung weiterhin herausfordernd

Trotz der positiven Kursentwicklung zeigen die jüngsten Geschäftszahlen des Unternehmens weiterhin Herausforderungen auf. In der am 27. Dezember 2024 veröffentlichten Quartalsbilanz zum 31. Oktober 2024 vermeldete Bettermoo(d) Food einen Verlust von 0,10 CAD je Aktie. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres betrug der Fehlbetrag 0,07 CAD je Anteilsschein. Auf der Umsatzseite konnte das Unternehmen immerhin 60.000 CAD erwirtschaften, nachdem im Vorjahresquartal keinerlei Einnahmen verbucht wurden. Diese erste Umsatzgenerierung könnte ein positives Signal für Investoren darstellen und zur aktuellen Kurserholung beigetragen haben. Marktbeobachter richten nun ihren Blick auf die kommende Veröffentlichung der Q2-Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, die für den 28. März 2025 erwartet werden. Diese könnten weitere Aufschlüsse über die geschäftliche Entwicklung des Unternehmens liefern und die zukünftige Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen.

