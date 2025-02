Warren Buffett sieht derzeit keine überzeugenden Kaufgelegenheiten und hält über 300 Milliarden US-Dollar in Cash. Analysten warnen, dass der Markt derzeit hochgradig überbewertet ist.Der langjährige Buffett-Beobachter Bill Smead geht davon aus, dass Warren Buffett auf einen drastischen Einbruch des Aktienmarktes wartet, bevor er seinen wachsenden Bargeldbestand investiert. In seinem jährlichen Brief an die Investoren erklärte Buffett, dass er derzeit "nichts überzeugendes" auf dem Markt sieht. Der Bargeldbestand von Berkshire Hathaway hat inzwischen 300 Milliarden US-Dollar überschritten. "Lesen Sie zwischen den Zeilen. [Buffett] wird erst dann am Kauf interessiert sein, wenn wir einen …