Vaduz (ots) -Alain Berset, Generalsekretär des Europarats, Daniel Risch, Regierungschef des Fürstentums Liechtenstein sowie Dominique Hasler, Aussenministerin des Fürstentums Liechtenstein haben am Donnerstag, 27. Februar 2025, in Strassburg das "Book of Europe" der Öffentlichkeit präsentiert. Beim "Book of Europe" handelt es sich um ein Buchprojekt, das Beiträge aus 33 europäischen Ländern zur Zukunft Europas beinhaltet. Vor dem Hintergrund des 75-Jahre-Jubiläums des Europarats und der geopolitisch herausfordernden Zeit hat der liechtensteinische Regierungschef Daniel Risch und die liechtensteinische Aussenministerin Dominique Hasler das Projekt im Frühjahr 2024 initiiert. Das Vorwort wurde von Alain Berset beigesteuert.Die Beiträge stammen von Präsidenten, Regierungschefs, Aussenminister und Staatssekretäre aus insgesamt 33 der 46 Europaratsstaaten. Die Beiträge halten in jeweils rund 5'000 Zeichen die Sichtweise einer Führungspersönlichkeit des Landes zu Europa fest. So ergibt sich in einer bisher einmaligen Sammlung ein vielfältiger Blick auf die Herausforderungen und die Zukunft Europas.Das "Book of Europe" ist per sofort erhältlich. Um die Texte einem möglichst breiten Kreis zugänglich zu machen, sind sämtliche Texte auch online unter www.bookofeurope.eu verfügbar. Der Erlös aus dem Buchprojekt wird einer wohltätigen Organisation gespendet.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenRoland Moser, Persönlicher Mitarbeiter des RegierungschefsT +423 236 76 68roland.moser@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100929243