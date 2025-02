Turing, ein führender Anbieter von KI-gesteuerten Wassermanagementlösungen, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer 14 Millionen Dollar schweren Finanzierungsrunde unter der Leitung von Safar Partners bekannt. Diese Investition wird die globale Expansion von Turing beschleunigen und seine KI-gesteuerten Flaggschiff-Plattformen TOP Clear das durchgängige digitale Lösungen für den Versorgungssektor bietet, von der Wasser- und Abwasserbehandlung bis hin zu Netzwerken und SmartOps AI, seine exklusive Wassermanagementplattform für die industrielle Aufbereitung, verbessern.

Im Gegensatz zu herkömmlichen SCADA- oder eigenständigen Analysetools lassen sich die Lösungen von Turing nahtlos in jede Wassermanagement-Plattform integrieren und holen die Kunden dort ab, wo sie sich auf ihrer digitalen Reise befinden sei es bei der Wasseraufbereitung, bei Netzwerksystemen oder bei beidem. Durch den Einsatz von KI-gestützter Automatisierung, industriellem IoT (IIoT) und fundiertem Branchenwissen ermöglichen die Plattformen von Turing Echtzeitsteuerung und -überwachung, fortschrittliche Anomalieerkennung, prädiktive Analysen und intelligente Entscheidungsfindung. Dieser ganzheitliche Ansatz treibt die Optimierung über den gesamten Wasserlebenszyklus voran und verbessert die Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit in jeder Phase.

Turing wurde für seine bahnbrechenden Beiträge zur Wasserindustrie ausgezeichnet und erhielt den Cleantech Group Award 25 für seine digitale Innovation in Wassernetzen und den Breakthrough Technology Company of the Year Award von Global Water Intelligence für seine fortschrittlichen Algorithmen für maschinelles Lernen, die Energie- und Chemikalieneinsparungen bei der Entsalzung ermöglichen.

"Unsere Mission ist es, die Art und Weise, wie Industrien und Kommunen mit Wasserressourcen umgehen, neu zu definieren", erklärte Hiep Le, CEO von Turing. "Mit dieser Finanzierung werden wir unsere KI-gestützten Plattformen skalieren, die globale Expansion beschleunigen und unsere Kunden mit den Tools ausstatten, um Ausfallzeiten zu reduzieren, die Leistung zu optimieren und die Nachhaltigkeit zu verbessern. Da die Wasserprobleme der Welt immer komplexer werden, ist der Bedarf an Echtzeit-Betriebsinformationen (ROI) unter Verwendung experimenteller und künstlicher Intelligenz größer denn je und genau das bauen wir auf."

Nader Motamedy, geschäftsführender Gesellschafter von Safar Partners, betonte die strategische Bedeutung des KI-gesteuerten Ansatzes von Turing: "Investitionen in Turing sind Investitionen in die Zukunft des intelligenten Wassermanagements. Ihre einzigartige Kombination aus KI, IIoT und fundiertem Fachwissen schafft eine umfassende Plattform, die nicht nur Ineffizienzen identifiziert, sondern auch die Wasseraufbereitung und -verteilung aktiv optimiert. Da die Nachfrage nach intelligenterer Infrastruktur wächst, ist Turing in der Lage, die Branche voranzubringen."

Die Finanzierung wird Turing in die Lage versetzen, Folgendes umzusetzen:

Verbesserung der KI-Fähigkeiten innerhalb von TOP Clear und SmartOps AI zur Optimierung der Wasseraufbereitung, Abwasserbehandlung und Netzwerkleistung.

innerhalb von TOP Clear und SmartOps AI zur Optimierung der Wasseraufbereitung, Abwasserbehandlung und Netzwerkleistung. Ausweitung der Geschäftstätigkeit in Schlüsselmärkten, darunter Nordamerika, Europa und der Nahe Osten.

in Schlüsselmärkten, darunter Nordamerika, Europa und der Nahe Osten. Beschleunigung der Forschung und Entwicklung für vorausschauende und autonome Wassermanagementlösungen der nächsten Generation.

für vorausschauende und autonome Wassermanagementlösungen der nächsten Generation. Stärkung der Partnerschaften mit Versorgungsunternehmen, industriellen Wassernutzern und Regierungsbehörden, um die branchenweite Einführung von KI-gestützten Wassermanagementplattformen zu testen.

Angesichts einer alternden Infrastruktur, steigender Betriebskosten und wachsender Bedenken hinsichtlich der Wasser- und Arbeitsknappheit stehen Versorgungsunternehmen und Industrien zunehmend unter Druck, ihre Wassersysteme zu modernisieren. Die KI-Lösungen von Turing ermöglichen es Kunden, Betriebsstörungen proaktiv zu minimieren, die Lebensdauer von Anlagen zu maximieren und erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen und das alles unter Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und unter Berücksichtigung des Umweltschutzes.

Über Turing

Turing ist ein führender Anbieter von KI- und IIoT-Lösungen für das Wasser- und Abwassermanagement. Turing wurde aus Gradiant, Synauta und SpaceAge Labs ausgegliedert und bietet digitale Komplettlösungen, die Versorgungsunternehmen und Industrien dabei helfen, ihre Leistung zu optimieren, Kosten zu senken und die Nachhaltigkeit über den gesamten Wasserlebenszyklus hinweg zu verbessern. Mit einer Präsenz auf mehreren Kontinenten gestaltet Turing die nächste Generation von Asset-Management-Plattformen durch fortschrittliche Automatisierung, prädiktive Analysen und Echtzeit-Optimierung. Turing ist nicht nur ein KI-Unternehmen im Bereich Wasser es ist ein Wasserunternehmen, das KI beherrscht.

