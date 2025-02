Krypto News: Solana stürzt ab! Wale steigen aus, kommt jetzt der Crash unter 100 US-Dollar?

Das Kryptoprojekt Solana legte vermutlich eines der beeindruckendsten Comebacks des Jahres 2023 hin. Noch Anfang 2023 galt Solana als tot. Der SOL notierte bei gerade einmal 9 US-Dollar und die Kryptotodespropheten prophezeiten eifrig, dass Solana die engen Verbindungen zur Pleitebörse FTX und Sam Bankman-Fried zum Verhängnis werden würden. Doch genau das Gegenteil war der Fall. Solana kämpfte sich zurück. Im Dezember 2023 notierte der SOL wieder über 100 US-Dollar und gekrönt wurde das Comeback mit dem neuen Allzeithoch von 294 US-Dollar im Januar 2025. Doch jetzt stürzt Solana wieder ab. Rund 20 % hat der SOL auf Wochensicht verloren. Derzeit notiert Solana bei rund 130 US-Dollar - und es könnte durchaus sein, dass die Reise gen Süden weitergeht. Denn die Wale verlassen den SOL. Der Kryptoanalyst Ali Martinez postete auf X, dass 135 Wale ihre SOL im vergangenen Monat verkauft oder umgeschichtet haben. Auch die Nutzeraktivität auf der Blockchain ging um 40 % zurück.

Eine Mitschuld daran könnten die jüngsten Skandale und Rug Pulls rund um die Pump.Fun Meme-Coins haben. Als das Meme-Coin Launchpad Pump.Fun im Januar 2024 auf der Solana Blockchain gestartet wurde, entwickelte sich die Plattform zur Cashcow - und zum Imageproblem. Sei es durch Coins mit fragwürdigem Inhalt, dem außer Kontrolle geratenen Livestream oder den Rug-Pulls, die sich mittlerweile häufen. Bei den jüngsten Ereignissen LIBRA und HAWK blieben vor allem Kleinanleger mit Verlusten zurück, die in die Milliardenhöhe gehen. Alleine bei LIBRA waren es 4 Milliarden US-Dollar. Dafür wird jetzt vor allem Solana abgestraft. Vermutlich auch, weil es schwierig ist, den Teams hinter den betrügerischen Meme-Coins habhaft zu werden. Dazu kommt der bevorstehende SOL Token-Unlock im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar in SOL. Obendrein gehört Solana vermutlich zu den störanfälligsten Blockchains im Kryptouniversum. Hier könnte es bald Abhilfe geben.

This is the SOL unlock schedule



February is the biggest one yet, then March triples February's unlock with $2.5B of cheaply purchased SOL finally available to sell



This is while influencers who switch conviction plays daily call for $1000 as every SOL meme relentless bleeds out pic.twitter.com/ToJkT5MErk