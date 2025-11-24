© Foto: DALL·E

Der jüngste Kursrutsch am Kryptomarkt hat es in sich: Bitcoin fiel zeitweise auf rund 80.000 US-Dollar - ein Minus von etwa 35 Prozent gegenüber dem Oktober-Hoch. Startet der nächste Bärenmarkt? Das sagen Experten.Laut einer neuen Analyse der Deutschen Bank steckt hinter dem massiven Einbruch ein Zusammenspiel aus makroökonomischen Spannungen, Regulierungspause und schwächerer Marktstruktur. Die Experten sehen konkret fünf Auslöser für den Kurssturz: 1. Dem Bericht zufolge setzte der Ausverkauf ein, als globale Risikoanlagen unter Druck gerieten. Aktienmärkte verloren angesichts des US-Government Shutdowns, neuer Handelskonflikte zwischen Washington und Peking sowie wachsender Skepsis …