DJ XETRA-SCHLUSS/DAX nach Berg- und Talfahrt schwach - Rheinmetall über 1.000 EUR

DOW JONES--Nach einem volatilen Verlauf hat der DAX am Donnerstag mit Abgaben geschlossen. Der Index verlor 1,1 Prozent auf 22.551 Punkte, das Tagestief lag bei 22.378 Punkten. US-Präsident Donald Trump sorgte mit seinen Zoll-Ankündigungen für teils heftige Schwankungen am Aktienmarkt. Seine Politik ist weiter schwer berechenbar. Dies mögen Investoren nicht, sondern fordern eine höhere Risiko-Prämie für ihr Geld. In der Folge müssen die Bewertungen sinken, und damit die Kurse. Sichere Häfen wie Anleihen konnten aktuell nicht davon profitieren und handelten seitwärts. Für die Einzelwerte lieferte erneut die Berichtssaison Akzente. Die Aktie von Rheinmetall schloss erstmals über 1.000 Euro, nachdem die Analysten von Morgan Stanley das Kursziel auf 1.300 Euro erhöht haben.

Europaweit standen die Aktien der Automobilhersteller unter Druck. Das überrascht nicht, hat US-Präsident Trump doch explizit die Automobilbranche als Ziel der Zölle für europäische Importe genannt. Zu den Verlierern gehörten die Sportwagenschmiede Porsche AG (-3,6%), aber auch Mercedes-Benz, BMW und VW schlossen schwächer.

Für Beiersdorf ging es nach Zahlen um 3,6 Prozent nach oben. RBC sprach von einer starken Entwicklung der Consumer-Sparte. Den Ausblick auf das laufende Jahr stuften die Analysten als zurückhaltend ein. Die von US-Präsident Trump angepeilten Importzölle können Beiersdorf-CFO Astrid Hermann zufolge "erhebliche Auswirkungen" auf das eigene Geschäft haben. Etwa ein Drittel des Beiersdorf-US-Geschäfts werde im Land selbst produziert, rund zwei Drittel außerhalb der USA, ein großer Teil davon in Mexiko.

Hensoldt liefert - Aixtron enttäuscht

Sehr starke Zahlen für 2024 legte auch Rüstungshersteller Hensoldt (+5%) vor. Vor allem der Auftragseingang stieg noch stärker als erwartet. Entsprechend sprang die Book-to-Bill-Ratio auf 1,3 nach 1,1 an. Dazu kletterten Marge und Cashflow.

Für die Sixt-Aktie ging es nach Zahlen um 1,7 Prozent nach oben. Jefferies sprach von soliden Ergebnissen. Der Margen-Ausblick von rund 10 Prozent liege zwar unter der Konsensschätzung von 10,6 Prozent. Die Analysten halten jedoch Aufwärtsrevisionen bei den Zielen im Jahresverlauf für möglich.

Aixtron brachen nach Zahlen um 19,8 Prozent ein. Vor allem sei die Profitabilität geringer als erwartet ausgefallen, weswegen auch der etwas bessere Umsatz nicht in Gewinne umgemünzt werden konnte, hieß es im Handel.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 22.550,89 -1,1% +13,13% DAX-Future 22.577,00 -1,2% +13,01% XDAX 22.539,92 -0,5% +13,67% MDAX 28.558,19 -0,2% +11,46% TecDAX 3.803,12 -1,2% +11,19% SDAX 15.007,65 -0,8% +9,45% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,91 -2 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 9 31 0 4.689,2 74,2 81,1 MDAX 26 23 1 981,5 51,8 47,0 TecDAX 9 21 0 1.395,1 31,5 25,7 SDAX 18 47 5 142,4 8,9 8,9 ===

February 27, 2025

