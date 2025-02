© Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Mit einem "Ocelot" will Amazon an die Quantencomputer-Spitze. Und auch bei Alexa gibt es Neuigkeiten.Ein Ocelot ist ein Raubtier. Aber noch kein Löwe oder Tiger. Sondern eine Katze, ähnlich gemustert wie ein Leopard. Und wie ein Ocelot zwar ein Raubtier der eher kleinenren Art ist, so ist wohl auch die Namensgebung des neuen Quantencomputer-Chips von Amazon zu verstehen. Am Donnerstag stellte das Unternehmen seinen Ocelot vor. Erst letzte Woche enthüllte Amazons Cloud-Konkurrent Microsoft seinen ersten Quantenchip und veröffentlichte dazu eine wissenschaftliche Arbeit im Fachjournal Nature. Diese Woche folgte Amazon mit einer ähnlichen Publikation. Quantencomputer gelten als …