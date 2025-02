Bitcoin unter Druck: Analysten prognostizieren den weiteren Kursverlauf

Der Bitcoin ist zuletzt deutlich unter Druck geraten und bis auf unter 90.000 US-Dollar gefallen. Doch wie kann es jetzt weitergehen? Der Krypto-Analyst Kaleo, der bereits den aktuellen Abverkauf vorhergesehen hatte, prognostiziert nun die weitere Entwicklung und bietet eine optimistische Perspektive trotz des jüngsten Kursrückgangs.

Kaleo sieht temporären Rückgang und anschließende Rallye

So geht Kaleo von einem weiteren Sturz bis auf 82.000 US-Dollar aus, wo eine wichtige Unterstützung für die Mutter aller Kryptowährungen wartet. Anschließend rechnet der Experte jedoch mit einer deutlichen Erholung, die bis auf 120.000 US-Dollar führen soll. Dies wären neue Allzeithochs für den Bitcoin.

Eine ähnliche Entwicklung sieht der Marktbeobachter übrigens auch bei den Altcoins als realistisch an. Allerdings geht Kaleo davon aus, dass Ethereum, XRP & Co. zunächst überproportional stark verlieren werden und sich anschließend wieder heftiger erholen. Grund für diese positive Einschätzung ist laut dem Analysten, dass die Rahmenbedingungen für den Kryptomarkt weiterhin günstig bleiben, auch wenn es mit den Kursen aktuell bergab geht.

Alternative Prognose: Noch tieferer Fall möglich

Doch während Kaleo lediglich den Rückgang des Bitcoin-Kurses auf zeitweise 82.000 US-Dollar prognostiziert, sind andere Analysten weit weniger optimistisch. Auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) wies der Charttechniker Ali Martinez darauf hin, dass beim Bitcoin unterhalb der Unterstützung von 93.000 US-Dollar ein Air Gap lauern würde.

Dies bedeutet, dass hier die Zahl der Käufer und Unterstützungen vergleichsweise gering bzw. sogar nicht vorhanden ist. Auf Basis dessen befürchtet Ali Martinez im schlimmsten Fall einen deutlichen Kursrückgang beim Bitcoin bis hin zur Marke von 70.000 US-Dollar. Dementsprechend scheint aktuell nicht ausschließbar, dass sich der Abverkauf beim Bitcoin fortsetzt, obwohl sich die Mutter aller Kryptowährungen zuletzt zumindest etwas von ihren temporären Tiefs erholt hat.

