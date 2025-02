XRP-ETF wird in wenigen Tagen gelistet: Steigt Ripple nun um 1.500%?

Der XRP-ETF befindet sich nach der Genehmigung bereits in der Vorbereitungsphase, die innerhalb der nächsten Tage abgeschlossen sein dürfte. Dieses neue Investitionsvehikel erleichtert Anlegern den Zugang zum Coin, da sie XRP nicht direkt erwerben und halten müssen. Diese Entwicklung könnte zusätzliche Liquidität in den Markt bringen und den Kurs beeinflussen.

Erster XRP-ETF wird in wenigen Tagen eingeführt

Eines der wichtigsten Ereignisse, auf das XRP-Investoren bereits mit Spannung warten, ist die Genehmigung der ETFs. Das institutionelle Kapital steht bereits an der Seitenlinie und soll sich schon für ein Investment bereit gemacht haben. Die Krypto-Community geht zum jetzigen Zeitpunkt laut der dezentralen Wettplattform Polymarket von einer Wahrscheinlichkeit in Höhe von 73% aus, dass eine Zulassung für einen XRP-Spot-ETF bereits im Jahr 2025 erfolgen wird.

Am 19. Februar wurde bereits der erste XRP-ETF für die brasilianische Börse B3 zugelassen und befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase. Die Markteinführung steht unmittelbar bevor und dürfte bereits in den kommenden Tagen erfolgen. Laut der Einschätzung des Bloomberg-ETF-Analysten James Seyffart liegt die Chance für eine Genehmigung eines US-amerikanischen XRP-ETFs bei 65%, während er Dogecoin eine höhere Wahrscheinlichkeit zuschreibt und am ehesten als nächstes von einem Litecoin-ETF ausgeht.

Folgt nach der Einführung der XRP-ETFs die Megarally?

Um den Effekt der XRP-ETFs besser einschätzen zu können, lohnt ein Blick auf die Entwicklung von Bitcoin seit der Einführung der neuen Anlagevehikel Anfang Januar des vergangenen Jahres in den USA. Seitdem haben die Bitcoin-Spot-ETFs 1,29 Mio. BTC akkumuliert, die derzeit einen Wert von umgerechnet 180,95 Mrd. USD haben. Bemerkenswert ist auch der Kursanstieg seit der Einführung in Höhe von 94,62%, wobei es zeitweise sogar fast 150% waren.

Auch wenn XRP nicht die führende Kryptowährung ist, sind ähnliche Entwicklungen denkbar, wenn auch in kleinerem Umfang. Lucy Sorlini, Produktleiterin von Northstake, erwartet, dass schon in der ersten Handelswoche 400 bis 800 Mio. USD an Finanzmitteln angezogen werden. Gabe Selby, Forschungsleiter von CF Benchmarks, geht davon aus, dass der XRP-ETF in den ersten Monaten Zuflüsse im Umfang von neunstelligen Beträgen verzeichnet. Die Analysten von JPMorgan erwarten innerhalb der ersten sechs bis zwölf Monate bereits Mittelzuflüsse in Höhe von 4 bis 8 Mrd. USD. Der Krypto-Experte Egrag Crypto zieht zudem Parallelen zur Situation aus dem Jahr 2017, als der XRP-Coin in wenigen Wochen um 1.500% steigen konnte.

Tokenisierte Fonds sind die Zukunft für XRP und andere Coins

Während sich Ripple mit seinen XRP-ETFs auch immer leichter für die traditionelle Finanzindustrie verfügbar macht, migriert diese zunehmend ins Web3, da es entscheidende Vorteile wie höhere Effizienz, niedrigere Gebühren, bessere Verfügbarkeit und größere Sicherheit sowie neuartige Funktionalitäten bietet.

Andere Projekte widmen sich direkt den tokenisierten Fonds, da ihnen laut einigen Vermögensverwaltern wie Franklin Templeton die Zukunft gehören soll. Ein solcher Pionier ist Meme Index, der erstmalig dezentralisierte Krypto-Fonds bereitstellt, die über eine DAO verwaltet werden. So können die unterschiedlichen Erfahrungen der Gemeinschaft sowie deren Aufmerksamkeit in diese fließen, da einzelne Kleinanleger ansonsten kaum alle neu entstehenden Memetoken analysieren und überwachen können.

