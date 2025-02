DJ Saint-Gobain erhöht Dividende und kündigt Aktienrückkauf an

Von Pierre Bertrand

DOW JONES--Das französische Baustoffkonzern Saint-Gobain hat seine Dividende erhöht und einen Aktienrückkauf in Höhe von 400 Millionen Euro angekündigt, nachdem der Nettogewinn im Jahr 2024 gestiegen ist.

Compagnie de Saint-Gobain erzielte im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 2,84 Milliarden Euro, gegenüber 2,67 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Umsatz sank um 2,9 Prozent auf 46,57 Milliarden Euro. Der operative Gewinn stieg dagegen um 1 Prozent auf 5,30 Milliarden Euro, wobei die Marge sich leicht von 11 Prozent auf 11,4 Prozent verbesserte.

Das Ergebnis liegt leicht über den Prognosen der Analysten, die laut Visible-Alpha-Konsens einen operativen Gewinn von 5,25 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 46,40 Milliarden Euro erwartet hatten.

Saint-Gobain schlug vor, die Dividende für das vergangene Jahr um 5 Prozent auf 2,20 Euro pro Aktie zu erhöhen. Der Konzern will in diesem Jahr Aktien im Wert von 400 Millionen Euro zurückkaufen und peilt 2025 eine operative Marge von mehr als 11,0 Prozent an.

February 27, 2025 13:08 ET (18:08 GMT)

