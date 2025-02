Die freenet-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit bemerkenswert robust und bewegt sich aktuell in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs. Im XETRA-Handel verzeichnete das Wertpapier zuletzt einen Kurs von 31,34 Euro, was einer nahezu unveränderten Tendenz entspricht. Im Tagesverlauf schwankte der Kurs zwischen 31,16 Euro und dem Tageshöchststand von 31,44 Euro. Bemerkenswert ist, dass dieser Höchststand gleichzeitig das 52-Wochen-Hoch darstellt, was verdeutlicht, wie nah sich die Aktie derzeit an ihrem Jahreshöchststand bewegt. Verglichen mit dem 52-Wochen-Tief von 22,78 Euro, welches im Mai 2024 erreicht wurde, konnte das Papier eine beeindruckende Erholung von über 27 Prozent verzeichnen. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf rund 169.685 freenet-Aktien über die XETRA-Plattform, was ein solides Investoreninteresse widerspiegelt. Für Anleger erscheint die Aktie derzeit attraktiv, da Marktexperten den fairen Wert im Durchschnitt bei 33,49 Euro ansetzen, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Zudem können sich Anteilseigner für das laufende Jahr auf eine voraussichtliche Dividende von 1,91 Euro einstellen, was eine Steigerung gegenüber der im Vorjahr ausgeschütteten Dividende von 1,77 Euro darstellen würde.

Erfreuliche Quartalsergebnisse trotz Umsatzrückgang

Die jüngsten Finanzergebnisse des Telekommunikationsunternehmens zeigen ein differenziertes Bild. In der am 7. November 2024 veröffentlichten Bilanz für das am 30. September 2024 abgeschlossene Quartal konnte freenet einen Gewinn je Aktie von 0,60 Euro verbuchen. Dies entspricht einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,53 Euro je Anteilsschein. Der Umsatz hingegen entwickelte sich rückläufig und sank um 7,52 Prozent auf 618,50 Millionen Euro, verglichen mit 668,80 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Trotz des Umsatzrückgangs zeigt die Gewinnsteigerung, dass das Unternehmen seine operative Effizienz verbessern konnte. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,32 Euro. Die freenet-Aktie profitiert zudem vom positiven Umfeld im TecDAX, der in den letzten Handelssitzungen überwiegend Zugewinne verzeichnen konnte.

