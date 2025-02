Zunehmend misstrauisches Verhältnis zu Zentralbanken treiben Anleger vermehrt in alternative Wertspeicher. Professor Thomas Mayer erklärt, warum sowohl Gold als auch Bitcoin an Bedeutung gewinnen. Gold: Sicherheit in unsicheren Zeiten "Gold ist ja das alte Geld, das alternative Geld", erklärt Professor Thomas Mayer. Der aktuelle Höhenflug des Goldpreises sei vor allem darauf zurückzuführen, dass Menschen dem bestehenden Geldsystem nicht mehr vertrauen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...