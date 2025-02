Auf dem diesjährigen Mobile World Congress (MWC) greift die globale Cloud-Kommunikationsplattform Infobip zukunftsweisende Themen und Aktivitäten auf, die vom Verband der Mobilfunkindustrie GSMA vorangetrieben werden, und zeigt, wie Netzwerk-APIs Innovationen fördern.

Nach mehreren erfolgreichen Partnerschaften zur Einführung von Camara-konformen Netzwerk-APIs im Rahmen der GSMA Open Gateway-Initiative steht Infobip an vorderster Front, wenn es darum geht, Telekommunikationsunternehmen dabei zu unterstützen, das Beste aus Netzwerk-APIs herauszuholen. So hat Infobip beispielsweise kürzlich einem großen brasilianischen Betreiber bei der Implementierung von Number Verify (NV) und Silent Mobile Verification (SMV) geholfen. Dies trägt dazu bei, die Verifizierung zu beschleunigen und gleichzeitig die Konversionsrate zu erhöhen, da die Wahrscheinlichkeit von Benutzerfehlern geringer ist. Das neue Verfahren reduziert auch das Betrugsrisiko. Das Telekommunikationsunternehmen verbesserte seinen Onboarding-Prozess durch die Integration von SMV in seine Engagement-App und steigerte so die Konversionsrate von 80 (bei Verwendung von SMS-basiertem OTP) auf über 99 %, wodurch eine nahtlose Benutzervalidierung für fast 1,5 Millionen monatliche Benutzer gewährleistet wird.

Darüber hinaus hat Infobip kürzlich Partnerschaften mit Telekommunikationsinnovatoren wie Nokia, Telekommunikationsbetreibern wie der Deutschen Telekom und auch eine Partnerschaft mit Aduna bekannt gegeben. Im Bereich CPaaS hat Infobip eine Partnerschaft mit NTT Com Online angekündigt, um NTT CPaaS in Japan einzuführen.

Matija Ražem, Chief Commercial Telecom Officer be Infobip sagte : "Wir erweitern unser Partner- und Entwickler-Ökosystem, unsere Netzwerk-APIs, Self-Service-Funktionen und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen weiter. Die lösungsorientierte Go-to-Market-Strategie von Infobip nutzt die professionellen Dienstleistungen von Infobip und seinen Partnern, sodass wir unseren Kunden CPaaS für stärker entwicklerorientierte Initiativen anbieten können."

Die GSMA Open Gateway-Initiative spielt eine entscheidende Rolle bei der Vereinheitlichung des Telekommunikations-Ökosystems hinter gemeinsamen Telco-APIs in Kombination mit CPaaS-APIs. Seit dem Start auf dem MWC Barcelona vor zwei Jahren haben sich 72 Mobilfunkbetreibergruppen, die 284 Netzwerke und fast 80 der Mobilfunkverbindungen weltweit repräsentieren, angemeldet.

Henry Calvert, Head of Networks bei GSMA, sagte: "Die GSMA Open Gateway-Initiative bietet ein konsistentes API-Framework für alle Betreiber, beseitigt die Fragmentierung und erleichtert Entwicklern und Unternehmen die Integration von Telekommunikationsfunktionen in großem Maßstab. Um das volle Potenzial mobiler Netzwerke auszuschöpfen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Telekommunikationsbranche und das gesamte Ökosystem proaktiv mit Unternehmen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie die tatsächlichen Marktanforderungen erfüllen."

Raul Castanon von 451 Research, S&P Global Market Intelligence fügte hinzu: "Da sich die Telekommunikationsbranche weiterentwickelt, bietet das Potenzial von Netzwerk-APIs den Betreibern eine transformative Möglichkeit, ihre Dienste zu verbessern und neue Einnahmequellen zu erschließen. Damit Netzbetreiber diese Möglichkeiten voll ausschöpfen können, müssen sie sich den bestehenden Herausforderungen stellen, darunter die Notwendigkeit solider Produktstrategien und die Einrichtung von Entwickler-Ökosystemen. Durch die Nutzung der Erfahrungen etablierter CPaaS-Anbieter können sich Telekommunikationsunternehmen als wichtige Akteure in der digitalen Landschaft positionieren."1

Infobip wird am Mittwoch, den 5. März, von 8:30 bis 10:00 Uhr MEZ in Halle 4, GSMA Open Gateway Zone, Netzwerk-APIs und die Leistungsfähigkeit von RCS mit den französischen Mobilfunknetzbetreibern Orange, Bouygues Telecom, Free und SFR vorstellen.

Auf dem MWC ist Infobip auch an folgenden Veranstaltungen beteiligt:

Montag, 3, März, 16:20 Uhr : MEF Panel: RCS: Revolutionierung der mobilen Nachrichtenübermittlung von Viktorija Radman im Casa Llotja de Mar, Barcelona.

: MEF Panel: von Viktorija Radman im Casa Llotja de Mar, Barcelona. Dienstag, 4. März, 15:35 17:30 Uhr : Fintech and Mobile Commerce Summit Panel: Förderung des Mobile First Commerce von Viktorija Radman in Halle 4 Connected Industries Stage.

: Fintech and Mobile Commerce Summit Panel: von Viktorija Radman in Halle 4 Connected Industries Stage. Mittwoch, 5. März, 11:10 11:40 Uhr : Im Gespräch: RCS die Zukunft der Konversationsnachrichten mit Ivan Ostojic und Josh Pepper von Google in Halle 4 Broadcast Stage.

: Im Gespräch: mit Ivan Ostojic und Josh Pepper von Google in Halle 4 Broadcast Stage. Mittwoch, 5. März, 15:00 18:00 Uhr : Mobile Identity Summit Keynote: Vertrauen aufbauen: Sichere Unternehmenskommunikation ohne Kompromisse bei der UX mit Viktorija Radman in Halle 6 GSMA Summits Stage.

: Mobile Identity Summit Keynote: mit Viktorija Radman in Halle 6 GSMA Summits Stage. Donnerstag, 6. März, 12:30 13:15 Uhr: KI+ Themenpanel: Der Suchkrieg: Das Rennen um die Vorherrschaft bei der KI-gestützten Suche von Ivan Ostojic in Halle 6 Turing Stage.

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, vernetzte Erfahrungen in allen Phasen der Kundenreise zu schaffen. Die Omnichannel-Engagement-, Identitäts-, Benutzerauthentifizierungs- und Contact-Center-Lösungen von Infobip werden über eine einzige Plattform aufgerufen und helfen Unternehmen und Partnern, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu überwinden, um das Geschäft auszubauen und die Kundenbindung zu erhöhen.

