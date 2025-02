München wird zum neuesten Mirion-Standort, der die ISO-Zertifizierung erfolgreich durchlaufen hat, und stärkt damit das Engegement des Unternehmens für Qualität und Sicherheit in der Nuklearindustrie.

Mirion Technologies, ein führender Anbieter fortschrittlicher Lösungen für den Strahlenschutz, gab heute bekannt, dass sein Standort München, Deutschland, von der internationalen Organisation für Normung (International Organization for Standardization, ISO) die Zertifizierung nach ISO 19443:2018 erhalten hat,. Dabei handelt es sich um eine nuklearspezifische Qualitätsmanagementnorm speziell für Organisationen, die Produkte liefern und Dienstleistungen erbringen, die wichtig für die kerntechnische Sicherheit, d.h. in die Kategorie ITNS (Important To Nuclear Safety) eingestuft sind. Dieser Erfolg unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Einhaltung strenger Qualitäts- und Sicherheitsstandards, die speziell für den Nuklearsektor gelten.

Der Standort von Mirion Technologies in München, an dem das Unternehmen als Komplettanbieter von Strahlungs- und Neutronenfluss-Überwachungssystemen tätig ist, hat als eines von wenigen Unternehmen in Deutschland diese Zertifizierung erhalten, die auf seiner seit Jahren bestehenden Zertifizierung nach ISO 9001 aufbaut und die Mirion-Verpflichtung zu Exzellenz weiter stärkt. Das Audit erfolgte durch TÜV Süd France, anerkannt durch die französische Akkreditierungsstelle COFRAC.

"Dieser Meilenstein ist eine kollektive Leistung, und ich bedanke mich herzlich bei allen, die dieses Ergebnis mit ihrer harten Arbeit und ihrem Einsatz möglich gemacht haben", sagte Thibaut Floquet, President EMEA/APAC von Mirion Technologies. "Dieser beachtliche Erfolg unterstreicht erneut unser Engagement für Qualität und Sicherheit und stärkt unsere Position in dem kleinen Kreis von führenden Anbietern in der Kernenergiebranche weltweit."

Im Zertifizierungsaudit wurden speziell die klar festgelegten Verantwortlichkeiten des Unternehmens sowie sein Qualitätskonzept und die vorrangigen Ziele für die Qualitätssicherung in der Nukleartechnik hervorgehoben. Die Auditoren lobten auch das Zusammenwirken der einzelnen Abteilungen und das gut strukturierte Konzept für Projekte und Entwicklungen.

Der Standort München hat damit wie bereits drei andere Mirion-Standorte die Zertifizierung nach ISO 19443 erhalten. Standorte von Mirion Technologies in Frankreich (Lamanon und Fussy) sind ebenfalls zertifiziert.

Über Mirion

Mirion ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Strahlenschutz, Wissenschaft und Medizin, das Innovationen fördert, die lebenswichtigen Schutz bieten, und gleichzeitig das transformative Potenzial ionisierender Strahlung in einer Vielzahl von Endmärkten nutzt. Die Mirion Technologies Group beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Nukleartechnik- und Sicherheitslösungen und engagiert sich dafür, Fortschritte auf dem Gebiet der Kernenergie durch bewährte Strahlenschutztechnologien und Expertise voranzutreiben. Um bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen, konzentriert sich die Mirion Medical Group auf die Verbesserung der Qualität in der Krebsbehandlung mit Hilfe ihrer breiten Palette von Lösungen, die über die gesamte Medizinlandschaft hinweg die Bereitstellung verbessern und für Sicherheit sorgen. Mirion hat seinen Hauptsitz in Atlanta (Georgia, USA), beschäftigt etwa 2.800 Mitarbeiter und ist in 12 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr unter https://www.mirion.com/.

