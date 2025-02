Solana-Prognose: Vermögensverwalter erwartet Kurs von 520 US-Dollar

Der Vermögensverwalter VanEck prognostiziert ein massives Kurspotenzial für die Kryptowährung Solana. Trotz des aktuellen Abverkaufs, bei dem der Kurs binnen einer Woche um fast 15 Prozent gefallen ist, sieht das Unternehmen eine mögliche Kurssteigerung auf bis zu 520 US-Dollar bis zum Jahr 2030. Vom aktuellen Niveau unter 140 US-Dollar würde dies einer Upside von satten 276 Prozent entsprechen.

Faktoren für die positive Kursprognose

Die optimistische Prognose von VanEck basiert auf einem autoregressiven Prognosemodell, das vor allem zwei entscheidende Faktoren für die weitere positive Entwicklung des Solana-Kurses identifiziert hat. Zum einen sehen die Analysten einen klaren Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Kurses und der M2-Geldmenge, die alles im Umlauf befindliche Geld beschreibt und maßgeblich durch die Maßnahmen der Notenbank beeinflusst wird. Die Analysten gehen davon aus, dass das im Umlauf befindliche Kapital in den nächsten Jahren weiter anwachsen dürfte und folglich steigende Kurse bei Solana möglich sind.

Der zweite wichtige Faktor ist die steigende Nachfrage nach Smart-Contract-Plattformen. Da Solana aktuell ein dominierender Player in diesem Bereich ist, dürfte die Kryptowährung vom Wachstum des Marktes profitieren. Allein für 2025 rechnet VanEck mit einer Steigerung des Volumens um 43 Prozent. Die Analysten betonen: "Diese Prognose wird durch Solanas führende Stellung bei Entwicklern, den wachsenden Marktanteil im DEX-Handelsvolumen, steigende Einnahmen und aktive Nutzer gestützt."

Spot-ETFs als weiterer Kurskatalysator

Ein weiterer wichtiger Treiber für den Solana-Preis könnten Spot-ETFs sein. Hierzu wurden bereits diverse Anträge von Vermögensverwaltern, darunter auch von VanEck selbst, eingereicht. Anleger versprechen sich massive Kapitalzuflüsse durch institutionelle Investoren, sollten diese börsengehandelten Fonds genehmigt werden.

Die Chancen für einen börsengehandelten Solana-ETF stehen nicht schlecht. Laut der dezentralen Plattform Polymarket wird die Wahrscheinlichkeit für eine Genehmigung im Jahr 2025 aktuell mit 75 Prozent gehandelt. Dementsprechend stehen die Chancen gut, dass bald auch institutionelle Investoren in den Altcoin investieren können, was zu einem weiteren Treiber des Kurses werden könnte.

Bitcoin Bull Presale als alternative Investitionsmöglichkeit

Während Solana großes Potenzial zeigt, dominiert im aktuellen Bullenmarkt vorerst noch Bitcoin die Börsen und outperformt so ziemlich jede andere Kryptowährung. Für Anleger, die weiterhin bullisch für den Erfolg der "Mutter aller Kryptowährungen" sind, könnte das Projekt Bitcoin Bull eine interessante Alternative darstellen.

Bitcoin Bull ist das erste Projekt, das seine Nutzer mit echten Bitcoins belohnt und auf dem Weg zum Anstieg auf 250.000 US-Dollar begleitet. Halter von Bitcoin Bull profitieren von dem Anstieg bei Bitcoin dadurch, dass es bei entsprechenden Kurssprüngen einen Token Burn gibt, der den Anteil der einzelnen Anleger am Gesamtprojekt erhöht und das Angebot reduziert. Gleichzeitig winken Airdrops in Form echter Bitcoins, sollte der Bitcoin-Kurs die Marken von 150.000 US-Dollar, 200.000 US-Dollar und 250.000 US-Dollar erreichen. Durch diesen einzigartigen Ansatz hat Bitcoin Bull bereits 2,8 Millionen US-Dollar an Anlegergeldern im Presale eingesammelt.

Direkt zur offiziellen BTC Bull token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.