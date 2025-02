Vonovia und Co.: Starten Immobilien-Aktien jetzt durch?

Die Immobilienbranche erlebt zum Wochenbeginn einen deutlichen Aufschwung. Aktien großer Unternehmen wie Vonovia, Aroundtown und TAG Immobilien zählen aktuell zu den Gewinnern an den Märkten. Vor allem die sinkenden Anleiherenditen in den USA befeuern die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen auch in Europa - eine Entwicklung, die hochverschuldeten Immobilienkonzernen erheblichen Auftrieb geben könnte. Ein Gastbeitrag von Lars Kurjo, Immobiliengutachter und Geschäftsführer von dergutachter.net. "Sinkende Zinsen sind für Immobilienunternehmen ein Gamechanger", erklärt Lars, Immobiliengutachter. "Gerade Konzerne wie Vonovia, die stark auf Fremdkapital angewiesen sind, profitieren enorm von günstigerer Finanzierung." Auch die politische Lage spielt dem Sektor derzeit in die Karten. Das Ergebnis der Bundestagswahl hat die Erwartungen der Märkte verändert: Der Rückzug der Grünen aus der Regierungskoalition sorgt für die Aussicht auf weniger strenge Mietpreisregulierungen und erleichterte Modernisierungsauflagen. "Lockerungen bei Mietpreisbremsen und mehr Handlungsspielraum bei Sanierungen steigern die Renditechancen deutlich", so Lars weiter. Lars, der Gutachter spart nicht mit Kritik: "Die Ampelregierung hat der Immobilienbranche mit planlosen Eingriffen und bürokratischen Hürden massiv geschadet. Vieles wurde blockiert, was dringend notwendig gewesen wäre - von schnelleren Baugenehmigungen bis hin zu steuerlichen Anreizen. Jetzt besteht zumindest die Hoffnung, einige dieser Fehler zu korrigieren." Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht einmal mehr der deutsche Branchenprimus Vonovia. Die Aktie notiert aktuell bei 29,42 EUR +0,93 (3,26 %) heute und zeigt damit erste Anzeichen einer möglichen Aufwärtsbewegung. "Sollten die Zinsen tatsächlich schneller als erwartet sinken und die neue Regierung eine investitionsfreundlichere Linie fahren, ist ein Kursziel in Richtung 40 Euro durchaus realistisch", so Lars Kurjo. Trotz der positiven Impulse mahnt der Gutachter zur Vorsicht: "Die Märkte reagieren schnell auf politische und wirtschaftliche Entwicklungen. Ob sich der aktuelle Aufschwung als nachhaltig erweist, hängt von den Entscheidungen der kommenden Wochen ab." Anleger sollten daher neben der Zinsentwicklung auch die nächsten politischen Weichenstellungen genau im Blick behalten. Enthaltene Werte: DE000A1ML7J1

