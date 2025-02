American Electric Power (AEP) und sein Tochterunternehmen Transource Energy haben einen ehrgeizigen Investitionsplan in Höhe von rund 1,7 Milliarden Dollar angekündigt, um das Übertragungsnetz in mehreren US-Bundesstaaten zu modernisieren. Die Investitionen zielen darauf ab, die Zuverlässigkeit zu verbessern und den steigenden Energiebedarf in Indiana, Maryland, Ohio, Virginia und West Virginia zu decken. Der Vorschlag wurde vom PJM-Vorstand genehmigt und soll künftige Zuverlässigkeitsprobleme angehen. Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die AEP-Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 107,84 Dollar gehandelt wird, was das Vertrauen der Anleger in die Expansionsstrategie des Unternehmens widerspiegelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 56,9 Milliarden Dollar und einer soliden Finanzlage ist AEP gut positioniert, um diese kapitalintensiven Projekte durchzuführen.

Strategische Partnerschaft für Netzausbau

Etwa 1,1 Milliarden Dollar der Gesamtinvestition werden durch Transource Energy im Rahmen eines Joint Ventures mit Dominion Energy und FirstEnergy Transmission fließen. Diese Kooperation, bekannt als Valley Link Transmission Company, wird Wettbewerbsprojekte im Übertragungsbereich entwickeln, darunter zwei 765-Kilovolt-Übertragungsleitungen in West Virginia, Virginia und Maryland. Die restlichen 600 Millionen Dollar sind für Projekte der AEP-Übertragungsgesellschaften und Betriebsunternehmen in Indiana, Ohio und Virginia vorgesehen. Bill Fehrman, Präsident und CEO von AEP, betonte die Bedeutung des Infrastrukturausbaus für die Lieferung zuverlässiger Energie und die Förderung des Wirtschaftswachstums. Die Modernisierungsmaßnahmen sind Teil eines größeren 54-Milliarden-Dollar-Investitionsplans von AEP für den Zeitraum 2025 bis 2029 und sollen voraussichtlich bis 2029 in Betrieb gehen. Das Unternehmen, das jährliche Einnahmen von 19,7 Milliarden Dollar verzeichnet und ein Umsatzwachstum von 3,89 Prozent in den letzten zwölf Monaten aufweist, setzt weiterhin auf starke finanzielle Leistung und Wachstum.

