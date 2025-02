Der Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses hat Vorladungen an acht führende Technologieunternehmen, darunter auch Alphabet, verschickt. Die Vorladungen, die vom republikanischen Ausschussvorsitzenden Jim Jordan am Mittwoch versandt wurden, verlangen Auskunft über die Kommunikation der Technologieunternehmen mit ausländischen Regierungen. Der Ausschuss äußerte Bedenken hinsichtlich möglicher ausländischer Zensurbestrebungen, die die Meinungsfreiheit amerikanischer Bürger einschränken könnten. Jordan verwies insbesondere auf Gesetze im Vereinigten Königreich und anderen europäischen Ländern sowie auf einen Gesetzesentwurf in Australien, der US-Technologieplattformen dazu verpflichten könnte, von ausländischen Regulierungsbehörden als schädlich eingestufte Inhalte zu entfernen. Diese Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Alphabet-Aktie ohnehin unter Druck steht. Im NASDAQ-Handel verlor das Papier des Google-Mutterkonzerns etwa 0,9 Prozent auf 171,26 USD. Zum Handelsbeginn lag der Kurs bei 174,00 USD und fiel im Tagesverlauf bis auf 171,04 USD.

Finanzielle Aussichten trotz regulatorischer Herausforderungen

Trotz der aktuellen regulatorischen Herausforderungen zeigen die finanziellen Kennzahlen von Alphabet eine positive Entwicklung. Im jüngsten Quartal konnte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,17 USD verzeichnen, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,66 USD darstellt. Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um beachtliche 11,94 Prozent auf 96,45 Milliarden USD. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn je Aktie von 8,92 USD und eine Dividende von 0,662 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 214,14 USD, was ein erhebliches Potenzial gegenüber dem aktuellen Kurs andeutet. Die Alphabet-Aktie befindet sich derzeit etwa 20,90 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 207,05 USD, das am 5. Februar 2025 erreicht wurde. Die nächsten Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 29. April veröffentlicht und könnten weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung geben.

