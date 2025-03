SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD investiert weiter in Shenzhen und plant die Errichtung eines riesigen Forschungs- und Entwicklungszentrums. Die BYD Company Ltd. plant, 20 Mrd. Yuan in die Produktionsbasis in Shenzhen zu investieren, um ein riesiges globales Forschungs- und...

Den vollständigen Artikel lesen ...