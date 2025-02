Die AI-NR- und AI-SR-Serien bieten hohe Effizienz, Skalierbarkeit und exzellente Bildqualität für eine Vielzahl von Anwendungen

VeriSilicon (688521.SH) hat heute die Einführung seiner neuesten KI-basierten Bildverarbeitungs-IPs der Serien AI-NR und AI-SR bekannt gegeben, darunter AINR1000 und AINR2000 für intelligente Rauschreduzierung sowie AISR1000 und AISR2000 für fortschrittliche Super-Resolution. Diese IP-Serien bieten kosteneffiziente, hochleistungsfähige und PPA-optimierte (Performance, Energieeffizienz, Chipfläche) Implementierungen mit hoher Flexibilität und Skalierbarkeit. Damit eignen sie sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie beispielsweise Automobilindustrie, Überwachung, Cloud-Gaming und Verbraucherelektronik.

Die AI-NR- und AI-SR-IP-Serien von VeriSilicon nutzen die firmeneigenen KI-Pixelverarbeitungsalgorithmen, die fortschrittliche Bildverarbeitungsfunktionen bieten. Die AINR1000- und AINR2000-IPs unterdrücken effektiv Rauschen, während sie feine Details und Farbgenauigkeit bewahren, und liefern außergewöhnliche Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen oder komplexen Beleuchtungsszenarien. Die IPs reduzieren Rauschen sowohl in statischen als auch in dynamischen Szenen und gewährleisten stets klare und flüssige Bilder. AINR1000 unterstützt eine Auflösung von 2560 1440 bei 30 fps und eignet sich damit ideal für kostenempfindliche Anwendungen mit niedriger Auflösung, wie z. B. Internetprotokollkameras (IPCs) der Einstiegsklasse. AINR2000 bietet hingegen eine höherwertige Leistung mit einer Auflösung von 5600 4208 bei 60 fps und ist für High-End-Anwendungen wie fortschrittliche Überwachungssysteme und Sportkameras ausgelegt.

Die AISR1000- und AISR2000-IPs bieten fortschrittliche KI-basierte Super-Resolution und ermöglichen hochwertiges Upscaling von Standard Definition (SD), High Definition (HD) und Full High Definition (FHD) auf 4K über verschiedene Eingangsquellen hinweg, einschließlich Echtzeitvideos, Cloud-Gaming und virtuelle Cloud-Desktops. Die IPs nutzen innovative Kombinationen von Operator-Layern, um feine Details zu verbessern und Treppeneffekte zu eliminieren, was zu schärferen, natürlicheren hochauflösenden Bildern führt. AISR1000 unterstützt bis zu 4K bei 60 fps, während AISR2000 dank einer Dual-Engine-Architektur 4K mit bis zu 144 fps erreicht und damit sowohl Leistung als auch Energieeffizienz optimiert. Mit der Unterstützung von flexiblen Skalierungsverhältnissen bis zum Fünffachen bieten die IPs der AI-SR-Serie eine überragende visuelle Qualität und Skalierbarkeit und sind damit ideal für Anwendungen, die eine Echtzeit-Bildverbesserung in hoher Auflösung erfordern.

Dank der innovativen FLEXA-Schnittstellentechnologie von VeriSilicon lassen sich die IPs nahtlos in VeriSilicons Image Signal Processing (ISP)-IP, Video Processing Unit (VPU)-IP und Display Processing IP integrieren. Dies ermöglicht eine effiziente und flexible Einbindung in bestehende Bildverarbeitungspipelines und steigert die Gesamtleistung des Systems. Darüber hinaus können die IPs auch in Pixel-Pipelines von Drittanbietern integriert werden, was sie für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien flexibel einsetzbar macht.

"Unsere IPs der Serien AI-NR und AI-SR wurden entwickelt, um die Bildqualität mithilfe modernster KI-Technologie erheblich zu verbessern, wobei der Schwerpunkt auf geringem Stromverbrauch und hoher Siliziumeffizienz liegt. Diese IPs wurden bereits erfolgreich von zahlreichen Kunden in einer Vielzahl von Geräten übernommen, darunter batteriebetriebene Kameras und mobile Anwendungsprozessoren. Darüber hinaus wurden unsere AI-SR-IP-Serien in Rechenzentren eingesetzt, um die Videotranskodierung für KI-gesteuerte Videoanwendungen zu optimieren", sagte Weijin Dai, Chief Strategy Officer, Executive Vice President und General Manager der IP Division von VeriSilicon. "Unsere Lösungen lassen sich nahtlos integrieren und bieten umfassende Bildverbesserungen, sodass unsere Kunden die Entwicklung der nächsten Generation leistungsstarker Produkte beschleunigen können. Mit Blick in die Zukunft erweitern wir unser Portfolio an KI-basierten Technologien für die Bildvorverarbeitung (Image Reconstruction) und Bildnachverarbeitung (Image Enhancement) und führen kontinuierlich neue Funktionen ein, um die Bildqualität und Effizienz weiter zu verbessern."

Die IPs der Serien AI-NR und AI-SR sind fortan für die Lizensierung und Integration verfügbar. Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung einer Produktvorführung besuchen Sie bitte www.verisilicon.com/en/ContactUs.

